¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌþÃå¤¢¤ê¡© ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬½Õ¤ËÃæ»ß¡ØFNS²ÎÍØº× ¡ÙÉü³è¤ËÈãÈ½»¦Åþ¡ÄÀ¯ÉÜ¤¬CMºÆ³«¼¨º¶¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°
¡Ôº£¸å¤Ï³ÆÉÜ¾Ê¤Ç¹¹ð¤Î¼ñ»Ý¡¢¸ú²Ì¤Ê¤É¤ò´ª°Æ¤·Å¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡Õ
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡Ô¿È¤Î·éÇò¤ò¼¨¤¹ÊªÅª¾Úµò¤¬¤¢¤ë¡Õ±½¤Ë¼«¤éÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿Í¥Î¤¤ÎÅê¹Æ¤Î¡È°ÕÌ£¡É¤È²áµî¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë
¡¡ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï3Æü¡¢À¯ÉÜ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¹ð½Ð¹Æ¤òºÆ³«¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹¹ð½Ð¹Æ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤ÈÆ±¶É¸µ½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈ¯Ã¼¤È¤·¤¿ÁûÆ°¤Ç¡¢º£Ç¯1·î¤«¤éÀ¯ÉÜ¤äÂç¼ê´ë¶È¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ÖÂÐ±þ¤¬ÉÔ½½Ê¬¡×¤È¤·¤ÆCM¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Æ±Æü¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÆ±¶É·Ï²»³ÚÆÃÈÖ¡Ö2025 FNS²ÎÍØº× ²Æ¡×¤ò7·î2Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö4·îÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡ØFNS²ÎÍØº× ½Õ¡Ù¤Ï¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤¬Ã¡¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¶É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°²½¤¹¤ëÃæ¤ÇµÞ¤¤ç¼è¤ê¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£·Ð±Ä¿Øºþ¿·¤¬µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Î¥¤ì¤âÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¡¢¡Ø¤ªÂæ¾ìËÁ¸±²¦¡Ù¤ä¡Ø27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤âÃæ»ß¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð¤ò½ª¤¨¤ÆÃæ¾®´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËCM¤â¾¯¤·¤º¤ÄÌá¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç¼ê´ë¶È¤ÏÀÅ´Ñ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡£´°Á´¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¡Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¢£¥Õ¥¸¤Ï¿·Ìò°÷¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡©
¡¡¸½¾õ¡¢¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓºÆÀ¸¡¦²þ³×¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥é¥ó¡×¤Î»Üºö¤ò¿Ê¤á¤ë½àÈ÷ÃÊ³¬¤À¡£¤Þ¤À¿··Ð±ÄÂÎÀ©¤âÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢6·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î³ô¼çÁí²ñ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¡©¡Õ¡Ôº£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÆÃÈÖ¤ÏÃæ»ß¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶àCMºÆ³«á¤òÆ÷¤ï¤»¤¿¤³¤È¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¿·¤¿¤ÊÉÔ¿®´¶¤òÊú¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÄÃÌÜÇîÆ»»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤À¿·Ìò°÷¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ºÆÀ¸¡¦²þ³×¤Î¥×¥é¥ó¤Î¶ñÂÎºö¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ô¼ç¤ä»ëÄ°¼Ô¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¡Ø¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢º£À¯ÉÜ¤¬¹¹ðºÆ³«¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤Î¤ÏÌäÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤ÀÍÍ»Ò¸«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤Ë¡¢¤ªËÏÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´Ö°ã¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£7·î¤Î»²±¡Áª¤ò´Ö¶á¤Ë¤·¤¿ÉÔ¼«Á³¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Í¿ÅÞ¤¬¥Õ¥¸¤ÇCM¤òÎ®¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¤È¡¢Î¾¼Ô¤ÎÌþÃå¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Æ±¶É¤¬ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò·òÁ´¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÆ°¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï»þ´ü¾°Áá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î´ÆÆÄ´±Ä£¤Ç¤¢¤ëÁíÌ³¾ÊOB¤é4¿Í¤¬Å·²¼¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¬Êç¤ë¤À¤±¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤ë·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Î¿·Ï²¹ä»ËÂåÉ½´´»ö¤Ï3Æü¡¢¡Ö³ô¼çÁí²ñ¤ò¸«¤¿¾å¤ÇºÇ½ªÈ½ÃÇ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö°ìÉô¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¿ôÇ¯´Ö¤â¿Í¸¢ÌäÂê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò±£¤·¤Æ¤¤¿Æ±¶É¤Ø¤ÎÉÔÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¤ËÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó1¼Ò¤Î½Ð¹Æ¤òÍÞ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ë¤ÏÂç¤·¤Æ±Æ¶Á¤â¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢Éü³è¤µ¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡À¯ÉÜ¤¬µö¤·¤Æ¤â¡¢À¤´Ö¤ÎÌÜ¤Ï¸·¤·¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤È´Ø·¸¤¬¡© Í¥Î¤¤ÎÉÔ²Ä²ò¤ÊÅê¹Æ¤ËÃíÌÜ¡Ä¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡Ô¿È¤Î·éÇò¤ò¼¨¤¹ÊªÅª¾Úµò¤¬¤¢¤ë¡Õ±½¤Ë¼«¤éÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿Í¥Î¤¤ÎÅê¹Æ¤Î¡È°ÕÌ£¡É¤È²áµî¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ä¤âÉ¬ÆÉ¤À¡£