3人組グループ・Number_iの平野紫耀が広告キャラクターを務めるヘアケアライン「Wonjungyo Hair(ウォンジョンヨヘア)」の新ビジュアルが5日、公開された。ウォン・ジョンヨ氏監修のヘアケアライン「Wonjungyo Hair」は、“髪の太さ”を軸に選び、うねりを忘れストレートで艶やかな髪に仕上げる「ストレートシャンプー」「ストレートトリートメント」を7月1日から全国発売する。

新商品の発売に合わせて公開された平野の新ビジュアルは、“白”と“光”をテーマにした印象的なカット。新商品を通して伝えたい「Give you Shine」のメッセージを平野のやさしくも力強い視線と、艶やかで美しいストレートヘアで体現した。撮影を終えた平野は「前回とはまた違った雰囲気でとても新鮮な気持ちで臨めました。すごく楽しい時間だったなと思います」と充実感たっぷり。同ブランドメッセージにちなみ、“Give you Shine”なものを問われると「常に僕たちのことを応援してくれているファンの皆さんですかね。皆さんのおかげで僕は今ずっと輝けてます」と感謝を伝えた。ウォン・ジョンヨ氏は「昨年ヘアケアラインを発売した際、多くの方から『うねりケアができるアイテムがほしい』という声をいただき、髪の太さ別でケアができるストレートシャンプー・トリートメントが完成しました!」と経緯を説明。「前回の撮影時も感じたことですが、平野さんはもともとお顔立ちがはっきりしていて目力もあるので、その美しさを活かせるように今回のメイクはあえて控えめにし、平野さんのきれいなお顔立ちの陰影が際立つように、ライティングの角度やお肌のツヤ感にこだわりました。平野さんご自身がまさに“Shine”のような存在感あふれるビジュアルに仕上がったのではないかと思います」と、撮影時のエピソードを交えて語った。ヘアスタイリングを担当したハン・ソム氏は「平野さんの髪は、もともとストレートでとてもサラサラしているので、その魅力が引き立つように“光”が当たったときに髪が美しく艶やかになるようにセットしました。韓国でも人気のシースルーマッシュスタイルで純白の世界観に合う正統派な雰囲気にし、黒髪のストレートヘアをした平野さんは新鮮で、とても似合っていました。撮影の際、平野さんには太い髪用がおすすめだと伝えると、『これから使っていくのが楽しみ』と話してくださり、笑顔で現場を盛り上げてくれました。私にとっても楽しくて特別な撮影になりました」と振り返った。そして、新商品の発売を記念し、同ブランドの世界観が楽しめる期間限定POPUPストアが、20日から29日まで、東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」にオープンすることも発表された。【コメント全文】――今回の撮影はいかがですか。ストレートタイプのボトルのカラーでもあるホワイト×ゴールドの世界観や、まっしろな衣装をまとっての撮影だったので、前回とはまた違った雰囲気でとても新鮮な気持ちで臨めました。すごく楽しい時間だったなと思います。前回のビジュアルもSNSで皆さんがあげてくださっているのをたくさん見ました。あとは、実際にお店に行った時や、バス停の広告に僕の大きな顔のビジュアルが出ているのを仕事の移動中とかに見かけて写真を撮ってました(笑)。今回もたくさんの方に見ていただけるといいなと思います。――実際に商品を使用してみていかがでしたか。普段寝グセがついてしまう寝方をしてしまうのですが、寝グセが本当につきにくくなると聞いたので、さっそく使って朝メイクさんに迷惑かけないような髪型で仕事に行けたらなと思ってます(笑)。――「Give you Shine」は「あなたの髪に輝きのごほうびを」という意味が込められていますが、「Give you Shine」な存在はありますか。常に僕たちのことを応援してくれているファンの皆さんですかね。皆さんのおかげで僕は今ずっと輝けてます。