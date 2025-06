『ムーミン』の80周年と「ムーミンの日」が20回目を迎えることを記念して、ダブルアニバーサリー記念イベントが開催されます☆

室井滋さんによる小説の朗読や白鳥英美子さんによるテーマソング歌唱のほか、年に一度の特別企画が盛りだくさん。

8月9日の「ムーミンの日」にあわせて東京近郊&オンラインで開催され、2025年だけの特別企画が多数展開されます!

『ムーミン』80周年&「ムーミンの日」20回目「ダブルアニバーサリー記念イベント」

開催日:2025年8月9日(土)

8月9日の「ムーミンの日」を記念して、ムーミン公式ファンクラブではスペシャルイベントを開催。

『ムーミン』小説出版80周年と「ムーミンの日」制定20回目を迎える2025年は、ダブルアニバーサリーイヤーにふさわしい企画が用意されます☆

室井滋さんによる「ムーミン」小説の朗読や、白鳥英美子さんによるテーマソングの歌唱など、年に一度の「ムーミンの日」に合わせて、特別な企画が盛りだくさんです!

特別ゲストが贈るムーミンの世界

「ムーミンの日」記念イベントには特別なゲストを招き、「ムーミン」の世界を彩ります☆

特別ゲストには、富山県出身で女優やエッセイストとして幅広く活躍中の室井滋さんが登場。

デビュー以来、数々の映画賞を受賞され、確かな演技力と豊かな表現力で多くの方に親しまれています。

さらに、女優業に加えて、エッセイの執筆や絵本制作など、言葉を大切にする表現者としても知られる室井滋さん。

現在は、富山県の高志の国文学館で館長を務められています!

そんな室井滋さんが、「ムーミン」小説の朗読を披露する予定です。

さらに、アニメ「楽しいムーミン一家」のテーマソングを歌唱する、白鳥英美子さんが出演。

その澄んだ歌声で多くの人々を魅了し続け、「ムーミン」の世界観を音楽で豊かに表現してきました☆

今回のイベントでも、白鳥英美子さんの歌声で「ムーミン」の物語をより一層感じられる、特別な歌唱を届けてくれます。

小説出版80周年と「ムーミンの日」制定20回目のダブルアニバーサリーイヤーにふさわしい、「ムーミン」の物語の世界に浸れる、特別なひとときです!

「ムーミンの日」記念イベント 特別ゲスト 室井滋さん

1981年に映画デビューし、以降数々の映画賞や芸能賞を受賞されている、富山県出身の室井滋さん。

確かな演技力で長年にわたり多くの方に親しまれています。

女優業に加えて、エッセイの執筆や絵本の制作など、言葉を大切にする表現者としても広く知られており、文章や絵を通しても人々の心に寄り添う作品を生み出されています。

富山県の高志の国文学館の館長を務められ、地域の文化振興にも注力。

今回のイベントでは、室井さんならではの豊かな語り口でムーミン小説の朗読を特別に披露いただきます。

「ムーミンの日」記念イベント 特別ゲスト 白鳥英美子さん

1969年に「或る日突然」で音楽ユニット“トワエモワ”としてデビューし、「空よ」「誰もいない海」など数々の名曲を発表された、神奈川県横須賀市出身の白鳥英美子さん。

その後、“鴉鷺(アロ)”の活動を経て、ソロシンガーとして本格的に音楽活動を開始されました。

1990年から始まったアニメ『楽しいムーミン一家』では、オープニングテーマ「夢の世界へ」やエンディングテーマ「遠いあこがれ」の歌唱をはじめ、挿入歌の作詞・歌唱、本編のナレーションなど幅広く担当。

今回のイベントでは、その澄んだ歌声を通して、ムーミンの物語を表現してくださいます。

会場には「ムーミン」も登場

ムーミン公式ファンクラブ会員限定のスペシャルイベントのため、会場には「ムーミン」も登場。

写真撮影が楽しめるほか、特別な演出も実施します!

ダブルアニバーサリーイヤーとなる2025年ならではの、「ムーミン」の物語に触れながら、心に残る思い出が作れる演出です☆

「ムーミンの日」スペシャルイベント限定グッズ

スペシャルイベントを盛り上げる、イベント限定グッズを販売。

思い出を形に残せるTシャツやイベントの一体感を演出するペンライトが登場します!

ゾーウィー:ムーミンの日2025 Tシャツ

価格:3,520円(税込)

※2025年6月6日(金)12:00までの申込で2025年7月中旬頃お届けの予定

「ムーミンの日」のアートを使用した、イベント限定デザインのTシャツ。

イベント参加や配信視聴の際にもぴったりの1枚は、2025年の「ムーミンの日」を思い出に残る形で手元に置きたい人におすすめです☆

ゾーウィー:ムーミンの日ペンライト

価格:3,960円(税込)

※2025年6月6日(金)12:00までの申込で2025年7月中旬頃お届けの予定

「ムーミンの日」スペシャルイベントの音楽や演出に連動して光の色が変わる、特別なペンライトも販売。

表面には「ムーミンの日」のロゴ、裏面には「ニョロニョロ」の姿がデザインされています。

電源を入れればすぐに使うことができ、面倒な設定は不要。

会場でイベント参加するときだけでなく、パソコンやスマホで配信を見るときも、光の演出を楽しめます☆

どこにいても「ムーミンの日」スペシャルイベントの一体感を感じられるグッズです!

「ムーミンの日」スペシャルイベント参加方法

2025年8月9日に開催される「ムーミンの日」スペシャルイベントへは、会場での参加とオンライン配信での参加の2種類を用意。

「ムーミン」小説出版80周年と「ムーミンの日」制定20回目を記念する、ダブルアニバーサリーイヤーならではの特別なプログラムです。

自分に合う方法で、スペシャルイベントへの参加が可能。

イベントでは「ムーミン」ファンにとって忘れられないひとときとなるよう、さまざまな演出を用意しています☆

当日会場での参加方法

抽選受付期間:2025年6月9日(月)〜6月22日(日)

当選発表:2025年7月9日(水)予定

参加者数:事前抽選への応募者から100名を招待

イベント会場:東京近郊

イベント当日、会場に行って参加するにはムーミン公式ファンクラブ有料会員コースへ登録のうえ、事前抽選への応募が必要です。

抽選で100名をスペシャルイベント会場(東京近郊)へ招待。

会場ではゲストによる朗読や歌唱、「ムーミン」の登場など、特別な演出が間近で楽しめます!

応募方法は後日、「ムーミン公式サイト」にて発表予定です。

オンライン配信での参加方法

ムーミン公式ファンクラブに登録している人へ、イベント視聴ページへのアクセス方法を案内します!

リアルタイムでのオンライン配信に加え、一定期間のアーカイブ配信も実施。

イベント当日に参加できなくても、都合に合わせて後日、ダブルアニバーサリーを楽しめます☆

会場でもオンライン配信でも楽しめる、ダブルアニバーサリーを記念した、特別企画たっぷりのイベントを開催。

2025年8月9日に開催される、『ムーミン』80周年&「ムーミンの日」20回目「ダブルアニバーサリー記念イベント」の紹介でした!

