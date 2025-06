NMIXX、7月に初のファンミーティング開催決定！ファンと過ごす“夏のバカンス”に胸が高鳴る

ガールズグループNMIXXが、7月12日にデビュー後初となる公式ファンミーティングを開催する。

NMIXXは6月4日、公式SNSに初の公式ファンミーティング『NSWER VACATION』のポスターを公開した。ポスターによると、NMIXXは7月12日午後1時と午後7時の2部公演でファンミーティングを開催し、ソウル・高麗大学ファジョン体育館でファンと交流する予定だ。

公開されたポスターでは、日差しが降り注ぐ屋外プールで、バカンスムードたっぷりの爽やかなビジュアルを披露し、夏らしい清涼感を演出した。また、本ファンミーティングのチケットはオンライン販売サイトで購入可能となっており、6月9日午後8時から午後11時59分までは公式ファンクラブ会員を対象とした先行予約が実施され、一般販売は6月11日午後8時よりスタートする。『NSWER VACATION』の詳細については、今後NMIXXの公式SNSを通じて順次公開される予定だ。

NMIXXは、2023年に開催した初のファンコンサート『NMIXX THE 1ST FAN CONCERT“NMIXX CHANGE UP : MIXX UNIVERSITY”』に続き、2024年には第2弾となる『NMIXX 2ND FAN CONCERT“NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB”』を開催し、韓国国内外のファンとともに特別な思い出を作りながら“六角形ガールズグループ”としての多彩な魅力と存在感を広くアピールしてきた。

特に2度目のファンコンサートツアーでは、全12地域・21公演という大規模なスケジュールで行われグローバルファンの心を熱く盛り上げた。パワフルなパフォーマンスを繰り広げたステージに加え、6人の個性豊かな魅力が観客の熱気をさらに高めた。5月31日〜6月1日(以下、現地時間)に東京体育館でアンコール公演を大盛況のうちに終えたNMIXXは、その勢いのまま、メルボルン(6月6日)、シドニー(6月8日)、そしてマカオ(6月28日〜29日)などでツアーを続ける。

