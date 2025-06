毎日のハサップ衛生チェックをスマホで簡単チェック！関東食糧／インテンス「HACCP Bell(ハサップベル)」

関東食糧とインテンスが2021年5月にリリースした、HACCP義務化に対応した衛生チェックや計画表・管理表の作成が簡単に行えるスマホ・タブレット用アプリ「HACCP Bell(ハサップベル)」に、今回、「多店舗管理機能」を追加し、2025年5月29日(木)にアップデートしました。

関東食糧/インテンス「HACCP Bell(ハサップベル)」

価格 : 650円/月(税込)※初月は無料で全機能が利用可能。

※アプリ動作環境(推奨)

Android 6/iOS 11 以上

アプリの特徴

HACCP Bell(ハサップベル)は、埼玉最大の業務用食材卸問屋である関東食糧が開発に携わり、飲食店オーナーのために使いやすさとコストを考え抜いて開発された、スマートフォン用「ハサップ衛生管理サポートアプリ」です。

■主な機能:

毎日の衛生チェックをスマホでラクラク/管理計画表を簡単作成/飲食店のジャンルごとに重要管理項目のテンプレートメニューが基本搭載/記録データは1年間クラウド保存、必要な時にプリントアウト可能

■「多店舗管理機能」が追加実装されました:

複数店舗の記録データ・管理計画表を管理アカウントからパソコン上で閲覧、データ書き出し・保存ができるようになりました。

※追加費用は不要。

※お申し込みが必要となります。

多店舗管理機能について

【サービスターゲット】

全国の小・中規模飲食店オーナー

