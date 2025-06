日本政府観光局(JNTO)の調査によると、2025年4月の訪日外客数は390万8900人。1月の約378万人を上回り、過去最高を記録しました。All About ニュース編集部では、6月2〜3日の期間、全国10〜60代の男女223人を対象に、「外国人観光客にすすめたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。その中から、外国人観光客にすすめたい「栃木県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。

2位:日光温泉/44票

1位:鬼怒川温泉/114票

日光温泉は、世界遺産・日光東照宮や日光二荒山(ふたらさん)神社、華厳(けごん)の滝などの観光名所のすぐ近くに位置し、歴史・自然・温泉を1度に楽しめる希少なエリアです。特に、露天風呂から見える紅葉や雪景色は、日本の四季を実感できる絶景として大人気。文化体験プログラム(写経・座禅・茶道体験など)を組み合わせる宿もあり、“日本らしさ”を体感できる点がインバウンド需要に応えています。回答者から「日光温泉につかり、近くの日光東照宮に足を延ばすと、日本がほこる歴史遺産を見てもらえます。日本ならではの体験をしてもらえるのではないでしょうか」(60代男性/新潟県)、「日光東照宮もあり、温泉以外も楽しめるから」(30代女性/埼玉県)、「もともと外国人保養地として栄えた土地なので、外国人向けのものが多い」(40代男性/静岡県)といった声が寄せられました。関東屈指の温泉リゾート地・鬼怒川(きぬがわ)温泉は、広大な渓谷に沿った絶景の温泉街が特徴です。インバウンド需要の高まりに合わせ、外国人対応が年々充実。露天風呂付き客室や多言語の案内表示、さらには浴衣着付け・抹茶体験など、外国人向けの伝統文化体験を提供する宿も人気です。回答者からは「栃木といったら鬼怒川温泉だし、だいぶ廃墟の旅館やらあるけれど、あさやホテルなど有名どこは、お料理もおいしくて最高だから、ぜひ宿泊してもらいたい」(40代女性/群馬県)、「鬼怒川温泉は、日光観光と組み合わせやすいアクセスの良さと、豊かな自然に囲まれたロケーションが魅力です。特に『あさや』は、星空を眺められる露天風呂や美しい庭園、和洋中の多彩な料理が楽しめ、外国人旅行者の口コミでも高評価。日本らしい温泉体験と贅沢な時間を過ごしたい方におすすめです」(60代男性/広島県)といったコメントが集まりました。※回答者からのコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)