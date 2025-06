年明け以降リーグトップ2の戦績を誇るサンダーとペイサーズ…頂上決戦の勝敗予想は？

6月5日(現地時間4日、日付は以下同)。『ESPN』は、翌6日からスタートする「NBAファイナル2025」のシリーズ勝敗予想を公開。23名の専門家たちの予想で、オクラホマシティ・サンダーが20票、インディアナ・ペイサーズが3票と、サンダー優勢となった。

ウェスタン・カンファレンスを制したサンダーの4戦全勝と予想した専門家こそ皆無も、4勝1敗でサンダー優勝と11名が予想、4勝2敗でサンダーと予想した専門家も7名と、大多数が6戦以内でサンダー勝利の予想に。

レギュラーシーズンでリーグベストかつフランチャイズ史上最高の68勝14敗を残したサンダーに対し、ペイサーズはイースタン・カンファレンス4位の50勝32敗で、両チームは18.0ゲームも開いていて、直接対決でもサンダーの2戦全勝なのだからこの予想は仕方ないのかもしれない。

とはいえ、「NBAプレーオフ2025」を12勝4敗で勝ち上がった両チームは、現地時間1月1日以降のレギュラーシーズンとプレーオフを含めた戦績でリーグトップ2の勝率を記録している。サンダーは勝率80.3パーセント(53勝13敗)で、ペイサーズは勝率71.9パーセント(46勝18敗)を誇るだけに、どんな頂上決戦になるのかは、蓋を開けてみなければ分からないのではないだろうか。

🔥 BEST TWO TEAMS SINCE JAN. 1 🔥

OKC and IND come in with the top two records in 2025, and the stats confirm their dominance!

Here's how the numbers stack up ahead of IND/OKC Game 1 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV, tomorrow at 8:30pm/et on ABC. pic.twitter.com/Jwp1HVYhrI

- NBA (@NBA) June 4, 2025