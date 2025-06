リヴァプールは来季に向けて新たな戦力獲得に成功したようだ。



『TBR Football』のグレアム・ベイリー氏によると、ボーンマスに所属する21歳のハンガリー代表DFミロシュ・ケルケズは今夏の移籍市場でリヴァプール移籍が決定的になったという。



2023年7月にボーンマスに加入したケルケズは加入以降主力として活躍。特に今季は目覚ましい活躍を見せており、プレミアリーグ38試合全てに先発出場し、2ゴール5アシストと同リーグ屈指の左SBとも言える活躍を見せている。



そんなケルケズだがリヴァプール移籍が決定的に。同氏によると、リヴァプールとボーンマスはケルケズに関して移籍金4000万ポンドで合意に至ったとのこと。すでにメディカルチェックの日程も決定しており、今週末には契約が成立する見込みだという。



今季ボーンマスでブレイクを果たしたケルケズだが、プレミアリーグ王者でどのようなプレイを見せるのだろうか。

Milos Kerkez’s tank was empty, and then he did this… pic.twitter.com/a65mfWq7Rp