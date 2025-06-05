ETFÇäÇãÆ°¸þ¡á5Æü´ó¤êÉÕ¤¡¢Æü·Ð¥ì¥Ð¤ÎÇäÇãÂå¶â¤Ï112²¯±ß¤ÈÄãÄ´
¡¡5Æü´ó¤êÉÕ¤¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇã¾õ¶·¤Ï¡¢9»þ16Ê¬»þÅÀ¤ÇETF¡¦ETN¹ç·×¤ÎÇäÇãÂå¶â¤¬Á°ÆüÆ±»þ¹ïÈæ32.2¡ó¸º¤Î241²¯±ß¡£¤¦¤Á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¡Ê¥Ù¥¢ETF¡¦¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ETF¤ò´Þ¤à¡Ë22ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ÏÆ±38.9¡ó¸º¤Î184²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤ÏÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É£Ô£Ï£Ð£²£°£Å£Ô£Æ <1551> ¡¢£Ó£Í£Ä£Á£Í¡¡£Á£ã£ô£é£ö£å¡¡£Å£Ô£Æ <349A> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡´Ú¹ñ£Ë£Ï£Ó£Ð£É¥À¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥ë <2033> ¤¬¿·¹âÃÍ¡££Î£Å£Ø£Ô¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó¡¦¥Ù¥¢ <2032> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô´Ú¹ñ£Ë£Ï£Ó£Ð£É¡¦¥Ù¥¢ <2034> ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñºÄ <2246> ¤¬5.40¡ó¹â¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡»º¶ÈÍÑ¶âÂ° <1686> ¤¬4.65¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬132±ß°Â¤ÎÂçÉý²¼Íî¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â112²¯6200Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¤¿¤À¡¢ÇäÇãÂå¶â¤Ï²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±»þ¹ï¤ÎÊ¿¶Ñ185²¯3000Ëü±ß¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤êÄãÄ´¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬19²¯3900Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬14²¯1500Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬8²¯7000Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬8²¯5900Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬6²¯400Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤ÏÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É£Ô£Ï£Ð£²£°£Å£Ô£Æ <1551> ¡¢£Ó£Í£Ä£Á£Í¡¡£Á£ã£ô£é£ö£å¡¡£Å£Ô£Æ <349A> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡´Ú¹ñ£Ë£Ï£Ó£Ð£É¥À¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥ë <2033> ¤¬¿·¹âÃÍ¡££Î£Å£Ø£Ô¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó¡¦¥Ù¥¢ <2032> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô´Ú¹ñ£Ë£Ï£Ó£Ð£É¡¦¥Ù¥¢ <2034> ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñºÄ <2246> ¤¬5.40¡ó¹â¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡»º¶ÈÍÑ¶âÂ° <1686> ¤¬4.65¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬132±ß°Â¤ÎÂçÉý²¼Íî¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â112²¯6200Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¤¿¤À¡¢ÇäÇãÂå¶â¤Ï²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±»þ¹ï¤ÎÊ¿¶Ñ185²¯3000Ëü±ß¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤êÄãÄ´¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬19²¯3900Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬14²¯1500Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬8²¯7000Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬8²¯5900Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬6²¯400Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹