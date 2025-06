Nazunaは、2025年4月1日〜20日の期間に実施した先行予約販売キャンペーンにおいて、広告費24万円の投下により、リード490件、予約139組、総売上954万円を記録しました。

Nazuna 箱根 宮ノ下「先行予約販売キャンペーン」

Nazunaは、2025年4月1日〜20日の期間に実施した先行予約販売キャンペーンにおいて、広告費24万円の投下により、リード490件、予約139組、総売上954万円を記録。

この施策では、ターゲティング精度の向上とオファーデザインの最適化により、極めて高いマーケティングROI(投資対効果)を実現しています。

この事例は、観光・宿泊業界におけるデジタルマーケティングの有効性を実証する成功ケースとして注目されており、特に地方観光地における施設集客やインバウンド対応の文脈でも応用可能な示唆を含んでいます。

■キャンペーン概要

「Nazuna 箱根 宮ノ下」は、“温泉旅館の新しい価値創造”をコンセプトに開業するフレンドリーラグジュアリーな宿泊施設です。

この施策では、開業前の認知拡大および新規顧客の獲得を目的に、先着50組限定の特別価格プランを設計し、デジタルマーケティングチャネル(主にSNS広告・リスティング広告)を活用した予約プロモーションを展開しました。

キャンペーン実施期間は2025年4月1日〜4月20日です。

※応募数が想定以上に多かったため、追加で当選枠を増加されました。

■実施結果(KPI達成状況)

総リード獲得数 :490件

予約確定数 :139組(コンバージョン率:約28.4%)

総売上 :9,540,000円(954万円)

広告費 :240,000円

CPA(Cost Per Acquisition) :1,727円

ROAS(Return On Advertising Spend):約39.75倍

■Instagramを活用した事前予約販売の成功の要因分析

・SNS経由の予約比率40%、データ起点のターゲティングが成功の鍵に

既存店舗における分析では、約40%の予約がSNSを起点とした流入であることが判明。

これを基に、高関心層の行動データを活用した精緻なターゲティングを実施することで、OTAに依存しない自社サイト経由での予約獲得が可能となりました。

・先行予約販売で90%超の稼働率を達成、限定性と緊急性が牽引

「先着50組限定」「期間限定」「特別価格」など、限定性・希少性を訴求したキャンペーン設計により、事前予約販売フェーズで90%を超える稼働率を記録。

一般的な予約サイトでは実現しにくい高水準の稼働を、SNS主導で実現しています。

・クリエイティブのパーソナライズ

温泉体験を疑似体験できるビジュアルと、感情に訴えるコピーライティングを組み合わせた広告表現により、エンゲージメント率を向上させました。

・認知から予約までを網羅するフルファネル設計

SNS投稿や広告を起点とし、「認知→興味→行動→予約」までを一気通貫で最適化したフルファネル型の導線設計を採用。

中間フェーズでの離脱を最小限に抑えつつ、予約完了率の最大化に成功しています。

キャンペーンビジュアル

■「Nazuna 箱根 宮ノ下」について

「Nazuna 箱根 宮ノ下」は、2025年5月15日開業のフレンドリーラグジュアリーな町家旅館です。

箱根の美しい自然と歴史的な風情を感じることができる「Nazuna 箱根 宮ノ下」は、京都の伝統と精神を大切にしたホスピタリティを提供する新しい旅館です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 箱根の美しい自然と歴史的な風情を感じられる!Nazuna 箱根 宮ノ下 appeared first on Dtimes.