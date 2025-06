Âè87²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¡¼¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¼õ¾Þ¡ªSARAri¡Ö¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó²°¤Î¥é¥¹¥¯¡×

【SARAri(サラリ)】で提供している「バームクーヘン屋のラスク」が、一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する「第87回ジャパン・フード・セレクション(2025年5月)」において「グランプリ」を受賞しました。

SARAri「バームクーヘン屋のラスク」

内容量:1パック当たり60g

価格 :300円(税込)

【SARAri(サラリ)】で提供している「バームクーヘン屋のラスク」が、一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する「第87回ジャパン・フード・セレクション(2025年5月)」において「グランプリ」を受賞 !

■バームクーヘン屋のラスクとは

同店の看板商品である厳選した材料でふっくら感としっとり感を追求して焼き上げた特製バームクーヘンを、カットしてもう一度焼き上げた、素材を大切にしたラスクです。

シンプルだからこそ引き立つ風味を楽しめます。

【フードアナリストの評価が高かったポイント】

・バームクーヘンを有効活用しているアイデアが良い

・ホロッサクッとしていて、甘さもちょうどよく美味しい

・中身がわかりやすく、手軽に手に取りやすい

・地域密着や口コミの大切さが感じられる

・製造工程にてしっかり管理がされているので安心感がある

・保存料を使用しておらず、製法にこだわりがある

■店舗概要

商号 : SARAri(サラリ)

店長 : 乗松 遥

所在地 : 〒290-0050 千葉県市原市更級2-7-3

営業時間 : 11:00〜16:00

定休日 : 月曜日、火曜日

駐車場 : あり(7台)

店舗ロゴ

店舗外観

店舗内観

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 第87回ジャパン・フード・セレクションにて「グランプリ」受賞!SARAri「バームクーヘン屋のラスク」 appeared first on Dtimes.