100日間の限定！100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 名古屋大須店
Tony Bakeは、2025年5月29日より、名古屋大須商店街にて「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 名古屋大須店」をオープンします。
100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 名古屋大須店
所在地 ： 愛知県名古屋市中区大須3-20-14
営業期間 ： 100日間限定(営業時間は11時〜18時※完売次第終了)
Tony Bakeは、2025年5月29日より、名古屋大須商店街にて「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 名古屋大須店」をオープン！
＜商品情報＞
●スウィート：大人向けに甘さを控えた味わい。
●マーブル、抹茶、ホワイトなどのフレーバーを各500円(税込)で提供。
●クロワッサンの外はサクサク、中はしっとりとした食感で、厳選された生地と高級チョコレートが絶妙にマッチします。
●100日間限定で新商品や限定フレーバーも登場予定。
メニュー表(全4種類、各500円(税込))
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