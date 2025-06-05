100日間の限定！100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 名古屋大須店

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Tony Bakeは、2025年5月29日より、名古屋大須商店街にて「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 名古屋大須店」をオープンします。

 

100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 名古屋大須店

 

 

所在地　 ： 愛知県名古屋市中区大須3-20-14

営業期間 ： 100日間限定(営業時間は11時〜18時※完売次第終了)

 

Tony Bakeは、2025年5月29日より、名古屋大須商店街にて「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 名古屋大須店」をオープン！

＜商品情報＞

 

 

●スウィート：大人向けに甘さを控えた味わい。

●マーブル、抹茶、ホワイトなどのフレーバーを各500円(税込)で提供。

●クロワッサンの外はサクサク、中はしっとりとした食感で、厳選された生地と高級チョコレートが絶妙にマッチします。

●100日間限定で新商品や限定フレーバーも登場予定。

メニュー表(全4種類、各500円(税込))

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