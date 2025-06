綿素材で、肌触りや通気性抜群！京都きもの友禅「おとな浴衣」collection

京都きもの友禅は、「浴衣」の2025年新作を、京都きもの友禅オンラインストアなどにて5月23日より販売中。

今後は新柄追加に加え、ワンピースとしても着用できる「セパレート浴衣」も新登場します。

京都きもの友禅「おとな浴衣」collection

■新柄コンセプト

同社オンラインストアにて販売を開始して以降の、浴衣の人気傾向を分析し2025年発売の新柄を決定しました。

主な顧客層である30代〜60代が着やすく、長くご愛用いただけることを目指し、老舗の呉服屋らしく上品な色柄や親近感のある柄をセレクトしています。

また、浴衣をきっかけとして、少しでも多くの方に和装に興味を持っていただけるよう、お洒落なファッションの一部として、幅広い方のお好みに寄り添えるよう展開する色柄のバランスやコーディネートの統一感にもこだわっています。

■商品の特徴

*浴衣は綿素材

ポリエステル素材が増える中、肌触り、通気性、吸湿性、耐久性などに優れ、着心地も快適な綿素材が夏の装いには実用的です。

浴衣・兵児帯2点セット(金魚/アイボリー)

浴衣・兵児帯2点セット(毬/紺)

*兵児帯をコーディネートした2点セットにて販売。

兵児帯は帯の結び方を知らなくても、リボン結びで可愛くできちゃう!便利な帯です。

着付けの壁を少しでも低く、たくさんの方に帯結びの楽しさを知っていただきたいです。

兵児帯の生地も、着付け師も太鼓判の結びやすい地厚な生地にこだわりセレクトしました。

兵児帯アレンジ(お太鼓風)

兵児帯アレンジ(ダブルリボン結び)

*セパレート浴衣

浴衣は着たいけど、着付けが面倒、年1回ではもったいない!という方におすすめ。

ワンピースとの二部式仕様で、ワンピースを着て上着を羽織れば浴衣に。

着付けの時間が短縮できるのが魅力。

また、セパレート浴衣に用いられている生地は、吸湿速乾の機能性のある生地(ポリエステル100%)です。

酷暑が続く昨今には大変重宝するはずです。

セパレート浴衣〜浴衣ver.〜

セパレート浴衣〜ワンピースver.〜

■商品概要

商品名 :2025年 浴衣

発売日 :2025年5月23日(金)

種類 :レディース浴衣、メンズ浴衣、キッズ浴衣

価格 :6,800円(税込)〜19,800円(税込)

サイズ :フリーサイズ

素材/生地:(浴衣) 綿/綿紅梅、滝流れ

(セパレート浴衣) ポリエステル/変わり生地

