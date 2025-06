½àÈ÷¤âÊÒÉÕ¤±¤âÉÔÍ×¡ª¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¥Õ¥§¡õBBQ ¡È¤¿¤­²Ð¡É¡ÖÆüµ¢¤êÀìÍÑBBQ¥×¥é¥ó¡×

「グランピングカフェ&BBQ “たき火”」は、2025年5月30日(金)より、新たに日帰り専用BBQプランの提供を開始します。

グランピングカフェ&BBQ “たき火”「日帰り専用BBQプラン」

【プラン概要】

・プラン名 : 那須高原和牛ステーキの極みバーベキュープラン

・提供開始日 : 2025年5月30日(金曜日)〜

・利用可能時間: 11:00〜21:00(17時以降は事前予約制)

・基本料金 : 6,800円(税込)/1名(2名様より利用できます)

・飲み放題 : +3,000円(税込)(アルコール)/

+1,700円(税込)(ノンアルコール)

・ペット対応 : ペット可(わんちゃん用の特製ごはんが無料)

・注意事項 : 飲食物の持ち込みは不可

・会場 : 那須高原 ジャイロライドパーク内

「グランピングカフェ&BBQ “たき火”」

・予約方法 : https://lbcg.net/cafe/bbq/ より24時間受付

【定番のグランドメニュー】

これまで通りカフェメニューも取り揃えています。

「たき火スキレットの焼きカレー」は、那須三元豚ベーコンと彩り野菜にとろけるチーズをたっぷりかけた、同店オリジナルのスペシャルカレーです。

さらに、“煎る・挽く・淹れる”をすべて自分で楽しめる「たき火焙煎コーヒー」も用意。

たき火の炎でじっくり煎ることで、豆が弾ける音や香ばしい香りが広がり、焙煎の醍醐味を存分に味わえます。

他にも濃厚な牛乳といちごを使った那須らしいスペシャルドリンクもぜひご賞味ください。

那須の自然に包まれながら、手ぶらで本格的なグランピングBBQを楽しめる新感覚のアウトドア体験です。

「グランピングカフェ&BBQ “たき火”」について

「グランピングカフェ&BBQ “たき火”」は、森のアクティビティリゾート「ジャイロライドパーク」内に併設された、本格的なたき火を手軽に楽しめる全席アウトドアの体験型カフェで、専用のたき火台を使った火起こしやたき火料理を気軽に体験できます。

アウトドアの知識や準備、後片付けは不要で、那須高原の大森林を満喫しながら、癒やしとたき火遊びを手軽におしゃれに楽しむことができます。

また「グランピングカフェ&BBQ “たき火”」は、日本経済新聞の「アウトドアカフェランキング」で全国第2位に選ばれ、さらに日本テレビ「ZIP!」やTBS「ひるおび」でも紹介されるなど、高い評価を受けています。

また愛犬と一緒の利用でも楽しめるよう環境を整えています。

【「那須高原和牛ステーキの極みバーベキュープラン」について】

「那須高原和牛ステーキの極みバーベキュープラン」は、那須高原の豊かな自然に囲まれた最高のロケーションで手軽にラグジュアリーなBBQを楽しみたい方におすすめなプランです。

地元那須高原のブランド牛を中心になるべく地元産の食材にこだわった内容で、手ぶらで楽しめます。

また器材の準備から火起こし、片付けまですべてお任せいただけるため、焼き肉感覚でバーベキューの楽しいところだけを気軽に味わうことができます。

さらに4名様以上の予約で那須塩原駅など概ね30分圏内の施設からの無料送迎付きで、移動も安心です。

アルコール付きの飲み放題も選べるので、非日常のアウトドア体験がさらに華やかになります。

那須の自然とともに、心ほどける一日を楽しめます。

【1】那須高原和牛ステーキを贅沢に

【メニューの紹介】

地元栃木県産の「那須高原和牛」ステーキを提供します。

「那須高原和牛」は、那須高原の環境で育てられた、上質な脂質が特徴のとろけるような肉の旨味で有名な黒毛和種です。

そんな高級和牛ステーキをBBQで味わえる贅沢なグランピング体験が楽しめます。

また、お肉のカッティングにもこだわり、食べやすさと旨みを最大限に引き出しました。

他にも柔らかくきめ細かな肉質で、旨味と甘みが強い那須の銘柄豚などの豊かな味わいと、森の心地よさが調和する豪華なアウトドア体験を、お一人様6,800円(税込)で楽しめます。

那須高原和牛ステーキを堪能

全席オープンテラス席なので開放的

【2】準備も片付けも不要。

火起こしから全部おまかせ

火起こしサービスや器具の準備・貸出・テーブルセッティングなどすべて込み。

手ぶらで来て、火を囲むだけ。

技術も準備もいらないから、誰でも気軽に“非日常”を楽しめます。

煙にまみれることもなく、汗だくになることもなく、ただ自然の中でゆったりと、おいしい時間を味わえます。

さらに、面倒な片付けもこちらで行うので、最後までストレスフリー。

アウトドアの“楽しいところだけ”を、心ゆくまで堪能できます。

BBQ台含めた機材一式あります

スタッフによる火起こしサービスも

【3】飲み放題プラン&無料送迎付き(4名〜)

アルコール付き+3,000円(税込)、ノンアルコール+1,700円(税込)の飲み放題プランも用意。

BBQと一緒にキンキンに冷えたビールを楽しむのがおすすめです。

※もちろん単品での注文も可能です。

さらに4名様以上の予約で那須塩原駅など概ね30分圏内の施設からの無料往復送迎可能なため、ハンドルキーパーを気にせずグループでアルコールを楽しめます。

お子さま連れのファミリーにもおすすめ

那須周辺主要スポット送迎が無料

◆たき火スキレットの焼きカレー 1,500円(税込)

◆“煎る・挽く・淹れる”を全部自分で作るたき火焙煎コーヒー 2,400円(税込)

◆那須高原 スーパーいちごフリージー 1,200円(税込)

ひんやり爽快なフローズンドリンク。

いちご本来の甘みと酸味が広がる人気メニューです。

【愛犬も大はしゃぎの無料ドッグラン、同伴のわんちゃんは、なんと「ごはん無料」】

「グランピングカフェ&BBQ “たき火”」は、敷地内に広々としたドッグランを完備し、愛犬がのびのびと走り回れる環境を整え、また無料で利用できます。

地面には足に優しいオムニ人工芝の専用素材を使用し、汚れにくく安全に遊べるよう配慮。

ベンチや日よけスペースも設置し、飼い主様も快適に過ごせます。

通常利用:2,500円(税込)/回 (同店利用者様は無料!)

さらに同伴のわんちゃんにはなんと「特製ごはん」を無料でサービスします。

無添加でバランスの良いごはんのため、わんちゃんも大満足!ご家族みんなでおいしい時間を過ごせます。

※無償のわんちゃんごはんは、1名様につき同伴のわんちゃん1頭まで

※季節によりフードの内容は変更になる可能性があります。

足が汚れにくいオムニ人工芝コート

同伴のわんちゃんに「特製ごはん」を無料でサービス

無添加でバランスの良いわんちゃんごはん

【詳細情報】

名称 :グランピングカフェ&BBQ “たき火”

所在地 :栃木県那須塩原市戸田178-4 ジャイロライドパーク内

連絡先 :0287-74-5517、 info@lbcg.net

営業時間 :年中無休 10:00〜17:00、17:00〜21:00

(荒天時等、営業休止する場合があります。営業状況はホームページを確認してください)

