佼成出版社は、2025年5月30日(金)に、さわやかな青春バンド小説『ぼくたちの歌』(辻 貴司・作/みずす・絵)を販売中です。

『ぼくたちの歌』辻 貴司・作/みずす・絵

発売日 : 2025年5月30日

販売場所 : 全国書店・インターネット書店

定価 : 1,650円(本体1,500円+税)

体裁 : 四六判/170ページ

ISBNコード: 978-4-333-02938-9

『ぼくたちの歌』は“いつかバンドを組んで、ライブをしてみたい”――。

ひそかにそんな夢を抱いていた一翔と、個性豊かなバンドメンバー達の青春物語。

小学校高学年から読める児童書ですが、大人にも読んで欲しい1冊です。

帯には、THE ALFEE 高見沢俊彦さん・GOOD BYE APRILさんから寄せていただいた推薦コメントを掲載しています。

(コメント全文)

なんて初々しくも、みずみずしい物語なんだろう!

小学生達がバンドを始めた動機に心打たれ、十代でバンドを初めた頃の衝動と心の躍動を思い出した!何か忘れ物をしたような大人にも是非読んで欲しい小説!

高見沢俊彦(THE ALFEE)

憧れはいつだって、何よりも強い追い風になって人生の背中を押してくれる。

“ジュブナイル(少年時代)”をひたむきに駆ける一翔たちの姿がそれを思い出させてくれます。

作者の辻さんは、僕たちGOOD BYE APRILの結成初期からライブに足を運んでくださっていました。

12年を経てメジャーデビューした僕たちも、変わらずひたむきに憧れを追いかけていこうと思います。

心温まるストーリーにぜひ触れてみてください!

GOOD BYE APRIL

【内容紹介】

小さいころから大好きだったバンドに憧れて“自分もいつかバンドを組んで、ライブをしてみたい”と、ひそかな夢を抱いていた小学6年生の一翔。

ですが、何度挑戦してもギターが上手く弾けず、自分には楽器の才能がないと諦めかけていました。

そんなある日、公園でドラムを演奏する少年・岳と出会い、ひょんなことからベースの弾き方を教えてもらうことになります。

岳の熱心な指導のおかけで日に日に上達していく一翔。

ですが、実は岳には一翔に秘密にしている、ある狙いがあり――。

男の子たちの音楽に対する真っすぐな気持ちと、それをサポートするまわりの大人たちの優しさに胸が熱くなる、さわやかな青春バンド小説。

中面見開き

【著者紹介】

★辻 貴司(つじ たかし)

著・文/1977年生まれ。

京都府育ち、神奈川県在住。

神奈川大学卒業。

日本児童文学学校・創作教室修了。

日本児童文学者協会理事。

児童文学の会「らんぷ」所属。

2016年、『透明犬メイ』で福島正実記念SF童話賞を受賞(のちに岩崎書店から出版)。

その他の作品に「ツクルとひみつの改造ボット」シリーズ、『トイレのブリトニー』『よふかし しようかい』(以上、岩崎書店)、共著に「ひみつの小学生探偵」シリーズ(Gakken)などがある。

★みずす

イラスト/和歌山県出身・在住のフリーランスイラストレーター。

書籍装画、教科書、広告、音楽アートワークなど幅広く手掛けている。

作品には令和6年度版小学校道徳教科書『はばたこう明日へ』表紙イラスト(教育出版)、ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 オフィシャルTシャツイラスト(ロッキング・オン)、ハンブレッダーズ『純異性交遊』CDジャケットイラスト(Sony Music Entertainment)など、読み物の挿絵に『笹森くんのスカート』(講談社)、『大熊猫ベーカリー 盗まれたひみつのレシピ』(小学館)がある。

