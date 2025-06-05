TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤Î¼óÇ¾¤Ë¤è¤ëÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï4Æü¡¢SNS¤Ç¡ÖÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥í¥·¥¢¤È¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤â³Î¤«¤ÊÊ¿ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤µ¤º¡¢ÀïÁè¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤Î¶¼¤·¤ËÀ¤³¦¤¬¼å¹ø¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤Ê¹¶·â¤ä»¦¤ê¤¯¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤òÆÀ¤¿¤ÈÂª¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥í¥·¥¢¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£