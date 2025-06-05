¥³¥¹¥âÀÐÌý¡¢³¤³°»Ò²ñ¼Ò¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ½ÉÊ¤Î¹ñºÝÅªÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤ò¼èÆÀ - ³°¹ñ»ºSAF¤ÎÍ¢Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ë
¥³¥¹¥âÀÐÌý¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë½êºß¤¹¤ë³¤³°»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëCOSMO OIL INTERNATIONAL PTE. LTD.¤¬¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ½ÉÊ¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëISCC CORSIAÇ§¾Ú¤ª¤è¤ÓISCC EUÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
COSMO OIL INTERNATIONAL PTE. LTD.¤¬ISCC CORSIA¤ª¤è¤ÓISCC EUÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ
¡û¢£¹ñºÝÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿³°¹ñ»ºSAFÅù¤ÎÍ¢Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ë
Æ±Ç§¾Ú¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò³¤³°»Ò²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤¿¡¢¹ñºÝÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿³°¹ñ»º¤ÎSAF(Sustainable Aviation Fuel:»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ)¤äHVO(Hydrotreated Vegetable Oil:ºÆÀ¸²ÄÇ½¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë)¤ÎÍ¢Æþ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
COSMO OIL INTERNATIONAL PTE. LTD.¤Ï¡¢ISCC¤ÎºÇ¿·¤Î´ð½à¤ËÂ§¤ê¡¢ISCC CORSIA¤ª¤è¤ÓISCC EUÍ×µá»ö¹à¤Ë½àµò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·Àë¸À¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÇ§¾Ú¼èÆÀ¤ËºÝ¤·¡¢¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤âÃ¦ÃºÁÇ¤Ê¤é¤Ó¤Ë½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÇ§¼±¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ½ÉÊ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
COSMO OIL INTERNATIONAL PTE. LTD.¤¬ISCC CORSIA¤ª¤è¤ÓISCC EUÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ
¡û¢£¹ñºÝÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿³°¹ñ»ºSAFÅù¤ÎÍ¢Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ë
COSMO OIL INTERNATIONAL PTE. LTD.¤Ï¡¢ISCC¤ÎºÇ¿·¤Î´ð½à¤ËÂ§¤ê¡¢ISCC CORSIA¤ª¤è¤ÓISCC EUÍ×µá»ö¹à¤Ë½àµò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·Àë¸À¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÇ§¾Ú¼èÆÀ¤ËºÝ¤·¡¢¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤âÃ¦ÃºÁÇ¤Ê¤é¤Ó¤Ë½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÇ§¼±¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ½ÉÊ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£