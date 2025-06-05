４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６２．８５ドル（－０．５６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３９９．２ドル（＋２２．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４５１．９セント（＋１．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４３．２５セント（＋７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３８．７５セント（＋０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４５．００セント（＋４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．５５（－０．２６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６２．８５ドル（－０．５６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３９９．２ドル（＋２２．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４５１．９セント（＋１．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４３．２５セント（＋７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３８．７５セント（＋０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４５．００セント（＋４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．５５（－０．２６）
出所：MINKABU PRESS