・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６２．８５ドル（－０．５６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３９９．２ドル（＋２２．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３４５１．９セント（＋１．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４３．２５セント（＋７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３８．７５セント（＋０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０４５．００セント（＋４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９６．５５（－０．２６）

出所：MINKABU PRESS