「give it a shot」の意味は？ヒントを見てみて！【1分英会話】

正解は「試してみる、挑戦してみる」でした!

「give it a shot」には、「試してみる、挑戦してみる、腕試しする、一丁やってやる」という意味があります。

「give it a shot」は「try」に比べてカジュアルな場で使われることが多いそうですよ。

「You should give it a shot. It will be worth it.」

(やってみる価値はあるよ。やってみよう。)