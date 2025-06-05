Æ©¤ÄÌ¤ëÈþ¤·¤µ...°ËÆ£º»è½31ºÐ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤¯¤ì¡×ºÇ¶¯¥Ó¥¸¥å¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¡¡¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¡×¥Õ¥¡¥óÀä»¿
ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬2025Ç¯6·î2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Öµ¤¤ËÆþ¤ê¤¹¤®¤Æ¤Æ¥ä¥Ð¥¤¤ó¤À¡×
°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤¯¤ì¤³¤ì¤¬ÀèÆü¤ÎÂåÊª¤À¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Öµ¤¤ËÆþ¤ê¤¹¤®¤Æ¤Æ¥ä¥Ð¥¤¤ó¤À¡×¡¢¡Ö¼«»£¤êºÜ¤»¤ë¤Îµ×¡¹¤Êµ¤¤¬¤·¤ÆÃÑ¤¸¤é¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤½¤ó¤Ê¤Î´Ø·¸¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¸«¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤È¤³¤í¤ÇÂåÊª¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ã¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÈÇò¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¡¢¶»¸µ¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤â¥¥é¥ê¤È¸÷¤ë¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¤¤¤¦¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÆ©¤ÄÌ¤ë´¶¤¸¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇú¥ä¥Ð¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆ©¤ÄÌ¤ë¤ªÈ©¤Ë¤è¤¦»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£