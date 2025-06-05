５日の主なマーケットイベント ５日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・貿易収支

１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数

１５：００ 独・製造業新規受注

１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１８：００ ユーロ・卸売物価指数

２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表

２１：３０ 米・貿易収支

２１：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見

※日・「Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ ２」発売



○決算発表・新規上場など



決算発表：積水ハウス<1928>，トラースＯＰ<6696>，エイケン工業<7265>，ファースト住<8917>，アインＨＤ<9627>

※海外企業決算発表：ブロードコムほか



出所：MINKABU PRESS