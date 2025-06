【State of Play】 6月5日6時~ 配信開始

配信番組「State of Play」にて、プレイステーション 5用「ゴースト・オブ・ヨウテイ」の最新映像が公開された。

10月2日に発売を控える「ゴースト・オブ・ヨウテイ」。今回の映像では篤と狼が村を眺めているシーンが公開され、最後には7月の配信番組「State of Play」で詳細が明かされることも発表された。

【Ghost of Yotei - State of Play Announcement Trailer | PS5 Games】【State of Play | June 4, 2025 [Japanese]】

(C) 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.