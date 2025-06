【State of Play】 6月5日6時~ 配信開始

配信番組「State of Play」にて、プレイステーション 5/PlayStation VR2用「Lumines Arise」が発表された。2025年秋に発売予定。

本作は、水口哲也氏が手がけるパズルゲーム「ルミネス」シリーズの最新作。バラエティ豊かな曲と美しいビジュアルを楽しむことができ、夏にシングルプレイ、マルチプレイ対応の体験版が配信される。

【Lumines Arise - Announce Trailer | PS5 Games】【State of Play | June 4, 2025 [Japanese]】

