5日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比260円安の3万7520円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万7747.45円に対しては227.45円安。出来高は7855枚だった。



TOPIX先物期近は2766ポイントと前日比20.5ポイント安、TOPIX現物終値比19.13ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 37520 -260 7855

日経225mini 37540 -240 185805

TOPIX先物 2766 -20.5 13269

JPX日経400先物 25055 -180 668

グロース指数先物 763 -1 589

東証REIT指数先物 売買不成立



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