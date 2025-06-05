　5日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比260円安の3万7520円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万7747.45円に対しては227.45円安。出来高は7855枚だった。

　TOPIX先物期近は2766ポイントと前日比20.5ポイント安、TOPIX現物終値比19.13ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 37520　　　　　-260　　　　7855
日経225mini 　　　　　　 37540　　　　　-240　　　185805
TOPIX先物 　　　　　　　　2766　　　　 -20.5　　　 13269
JPX日経400先物　　　　　 25055　　　　　-180　　　　 668
グロース指数先物　　　　　 763　　　　　　-1　　　　 589
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース