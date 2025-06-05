¸¶Ã¤ÆÁ¤µ¤ó¤¬Æ´¤ìÂ³¤±¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¡Ö¤ó¡Á¤È¸À¤Ã¤¿»þ¤Ï¥Î¡¼¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¥³¡¼¥Á»þÂå¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤«¤ê¤Î¿ÍÊª¤¬¸ì¤ë»×¤¤½Ð¤äÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤ê¤Þ¤¹¡£Âè£±²ó¤Ïµð¿ÍÁ°´ÆÆÄ¤Ç¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ê£¶£¶¡Ë¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Áª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¡¢´ÆÆÄ¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÎ©¾ì¤Ç·°Æ«¤ò¼õ¤±¤¿²¸»Õ¡£ÁÇ´é¤«¤é£²£°£°£°Ç¯£Ï£Î·èÀï¤ÎÎ¢Â¦¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤«¤é¸å·Ñ¼Ô¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢¸Î¿Í¤Ø¤Î°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÀ¾Â¼¡¡ÌÐÅ¸¡Ë
¡¡Æ´¤ìÂ³¤±¤¿ÂÀÍÛ¤¬¡¢À±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÆÍÁ³¤Îë¾¡Ê¤Õ¡ËÊó¤ËÀÜ¤·¡¢¸¶¤µ¤ó¤Ï¸Î¿Í¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö»¸¡Ê¤µ¤ó¡ËÁ³¤Èµ±¤¯Ìîµå³¦¤Î¾ÝÄ§¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÀÍÍ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤è¤Í¡×
¡¡Áª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¡¢´ÆÆÄ¡¢Á´¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ÇºÇ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿²¸»Õ¡£Ãæ¤Ç¤â¿§Ç»¤¤µ²±¤¬»Ä¤ë¤Î¤Ï¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÄ¹Åè´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¤¿£³Ç¯´Ö¡££¹£¹Ç¯¤ÏÌî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¡¢£°£°Ç¯¤«¤é£²Ç¯´Ö¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤½¤Ð¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¤Ï¤¤¤Ä¤â¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤è¤¯ÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¡ÈÉ½¾ð¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¾¡¤Ä¤È¡¢ÇØÃæ¤¬ÍÈ¡¹¤ÈÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡£¤Ç¡¢Éé¤±¤¿»þ¤Ï²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤µ¤ß¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¡ÊÉé¤±¤¿»þ¤Î¡Ë¤³¤ÎÇØÃæ¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×
¡¡¸å¤Ë´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë½Å»ë¤·¤¿¤Î¤Ï»î¹ç¤Î¡ÖÆ÷¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤ë¡×¤³¤È¡£¾¡Éé¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÆ°¤±¤ë¤«¡£¤½¤ó¤Ê´Ñ»¡´ã¤Ï¡¢²¿¤²¤Ê¤¤¥ß¥¹¥¿¡¼¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤âËá¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÎý½¬¤ò¡Ø¤³¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ù¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤È¤¹¤ë¡£¥¤¥¨¥¹¤Î»þ¤Ï¡Ø¥°¥Ã¥É¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¡Ù¤È¶¯¤¯¿ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤É¡¢¥Î¡¼¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤¢¤ë»þ¤Ë¡Ø¤ó¡Á¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿»þ¤Ï¥Î¡¼¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤Ï¥Î¡¼¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¶ËÅÙ¤ÎÉé¤±¤º·ù¤¤¤¬¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¿¿¹üÄº¡£¸¶¤µ¤ó¤¬»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£°£°£°Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤À¡££Ï£ÎÂÐ·è¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢ÅêÂÇ¤ËÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ£²Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²ÀïÌÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¥³¡¼¥Á¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£ÉáÃÊ¤Ï²Ã¤ï¤é¤Ê¤¤Ä¹Åè´ÆÆÄ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥³¡¼¥Á¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤êË¹»Ò¤ò´ù¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¡Ø¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡©¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡£»ä¤Ï¼ç¤ËÂÇ·âÉôÌç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¥Ø¥Ã¥É¡¢ÌÀÆü¤Þ¤Ç¤Ë£³ÄÌ¤ê¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¹Í¤¨¤Æ¤³¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ÍâÆü¡¢´ÆÆÄ¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ø£³ÄÌ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤¦Ëº¤ì¤Æ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¥Ø¥Ã¥É¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¡£ÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤òÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤Æ¡¢£³ÀïÌÜ¤«¤é£´Ï¢¾¡¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö£Ï£Î¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸ß¤¤¤ËÉé¤±¤Æ¤Ê¤ë¤â¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡¢²¿¤è¤ê¤â¶¯¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤¬¸«¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤¬¿¿¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤À¤È»×¤ï¤µ¤ì¤¿¡£²æ¡¹¥³¡¼¥Á¿Ø¤â¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à·èÀï¤È¤¤¤¦¡¢¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¤¸¤ã¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤³¤«µ¤¤Î´Ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¿á¤Èô¤ó¤À¡×
¡¡¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ£³Ç¯´Ö¡¢¤½¤Ð¤ÇÄë²¦³Ø¤ò³Ø¤ó¤À¡£·Þ¤¨¤¿£°£±Ç¯£¹·î£²£·Æü¡£¹Åç¤È¤Î»î¹ç¸å¤Ë´ÆÆÄ¼¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥¢¤ò¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢³«¤±¤¿¤¹¤°¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬Ä¾Î©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡ÍèÇ¯¤«¤é¸¶´ÆÆÄ¤À¡Ù¤È¤¤¤¤Ê¤ê¤Í¡£º¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿±¦¼ê¤òÎ¾¼ê¤Ç°®¤êÊÖ¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Î¼ê¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ÏËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±»þ¤ËÂ¤Ï¥¬¥¯¥¬¥¯¿Ì¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬ÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¤È¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿£³Ç¯´Ö¤¬ÁÃ¤È¤Ê¤ê¡¢¸¶¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢µð¿Í·³ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£±£²£¹£±¾¡¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¡Éé¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¤Ç¤â¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¡£Æ´¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤Î»ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¤ª¤«¤²¡£Á´¤Æ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬¤µ¤ß¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢»ä¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ò°¦¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡Íø¤òÄÉµá¤¹¤ë¡£¼«¿È¤â¥ß¥¹¥¿¡¼¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À»Ö¤¬¡¢¸å¿Ê¤Ë±Êµ×¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡¸¶¡¡Ã¤ÆÁ¡Ê¤Ï¤é¡¦¤¿¤Ä¤Î¤ê¡Ë£±£¹£µ£¸Ç¯£··î£²£²Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££¶£¶ºÐ¡£Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡¢Åì³¤Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢£¸£°Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¡££¸£±Ç¯¤Ë¿·¿Í²¦¡¢£¸£³Ç¯¤Ï£±£°£³ÂÇÅÀ¤ÇÂÇÅÀ²¦¤È£Í£Ö£Ð¡££¹£µÇ¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£ÄÌ»»£±£¶£¹£·»î¹ç¡¢£±£¶£·£µ°ÂÂÇ¡¢£³£¸£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£¹£³ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£¹ÎÒ¡££²£°£°£²Ç¯¤Ë½é¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¡££°£¹Ç¯¤ÎÂè£²²ó£×£Â£Ã¤ÇÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ÆÀ¤³¦°ì¡££±£¸Ç¯¤ËÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¡££°£²¡Á£°£³Ç¯¡¢£°£¶¡Á£±£µÇ¯¡¢£±£¹¡Á£²£³Ç¯¤Ëµð¿Í´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢µåÃÄ»Ë¾åºÇÂ¿£±£²£¹£±¾¡¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¶¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£