¾¦Çäµ¤¤Ê¤·ÆÈ¼«¤ÎÌîµåÍÑÉÊ¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡¢¤³¤ì¤â¡×¹¾Æ¬¤¬³«È¯¤·¤¿à°ïÉÊá¡Ú¥°¥é¥Ö¤Î¿ÀÍÍ¡ÁÅò¤â¤ß·¿ÉÕ¤±È¾À¤µª ¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼µ×ÊÝÅÄ±¿Æ°¶ñÅ¹¡¦¹¾Æ¬½ÅÍø¡ã9¡ä¡Û
¡¡¢¡À¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä2015Ç¯12·î10Æü¡Ê·É¾ÎÎ¬¡¢¸ª½ñ¤Ê¤É¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î¡Ë
¡¡¸½ºß¤Î¹¾Æ¬¤Ï¡¢Ê¡²¬»ÙÅ¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Þ¥ó¡£ËèÆü¡¢¸áÁ°9»þÈ¾¤¹¤®¤ËÅ¹¤Ë´é¤ò½Ð¤·¡¢¸á¸å3»þ¤¯¤é¤¤¤ËÂà¼Ò¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÚÆü½ËÆü¤ÏµÙ¤ß¡£¤½¤Î´Ö¡¢Å¹¤òË¬¤ì¤ëµÒ¤ÎÁê¼ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¼ç¤ÊÆü²Ý¤Ç¤¢¤ë¡£»ÕÁö¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¥°¥é¥Ö¤ò´õË¾¤¹¤ë»Ò¶¡¤ä¡¢Â¹¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¡£
¡¡Å¹¤Î½¾¶È°÷¤¬±þÂÐ¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¥°¥é¥Ö¤Î½¤Íý¤äºîÀ½¤Ç¼ê¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¹¾Æ¬¤Î½ÐÈÖ¡£º©ÀÚÃúÇ«¤Ë¥°¥é¥Ö¤ÎÀâÌÀ¤«¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢Êáµå¤Î»ÅÊý¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤ë¡£¡Öº£¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÎ¤Ï²¼¤ò¸þ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¥°¥é¥Ö¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤âµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÇ®Ãæ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ï¹¾Æ¬¤ò¾å»Ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ30Ç¯°Ê¾å¤ÎÀé½»½¨ÉÒ¼¡Ä¹¡£¹¾Æ¬¤ÏºÇÂç¤Îà¤ª¤â¤Á¤ãá¤Ç¤¢¤ë¥°¥é¥Ö¤È¸þ¤¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¾¦Çä¤ÏÆó¤Î¼¡¡£¿Í¤´¤È¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ë¾¦Çäµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤ÏÂçºåËÜ¼Ò¤Ç¤Î¸µÆ±Î½¡¦ÃæÅÄÌÐ¤Î¾Ú¸À¤À¡£¤¿¤À¡¢¾¦Çäµ¤¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼ÆÈ¼«¤Î¾¦ÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡¢¤³¤ì¤â¡×¤È¤¤¤¦¹¾Æ¬¤¬³«È¯¤·¤¿ÌîµåÍÑÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¶âÂ°À½¥Ð¥Ã¥È¥ê¥ó¥°¡Û¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤ÎÉôÊ¬¤Ë¶âÂ°À½¤Î¥ê¥ó¥°¤òÁõÃå¤·¤Æ¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤¬¡¢¤¢¤ì¤À¡£1968Ç¯¤Ë¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤Ï¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ2ËÜ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¡£¿Í¤µ¤·»Ø¤ò¥Ð¥Ã¥È¤Î´Ö¤Ë¶´¤ß¡Ö¥³¡¼¥ó¡¢¥³¡¼¥ó¡×¤È2ËÜ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÌÄ¤é¤¹Áª¼ê¤â¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¹¾Æ¬¤Ï¥Ô¡¼¥ó¤ÈÍè¤ë¡£¡Ö2ËÜ¤À¤ÈÁÇ¿¶¤ê¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ï¥°¥ê¥Ã¥×¤Î´¶³Ð¤¬Âç»ö¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥°¥ê¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¶¤é¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¡£¥ê¥ó¥°¤Ï450Ä¤È350Ä¤Î2¼ïÎà¡£Å´¤Ë¥á¥Ã¥¤ò¤Û¤É¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÌòÌÜ¤ò»ý¤Ä¥´¥àÀ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥´¥à¤¬¿¤Ó¤¿¤ê¡¢³ä¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤«¤éÈ´¤±¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬ÅÙ¡¹µ¯¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¿¹ËÜÇî¼ù¡Ë