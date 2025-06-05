Ä¹Åè°ìÌÐ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×£¶ÆüÀ¸½Ð±é¤Ç»ëÄ°Î¨¥Ö¥Á¾å¤²¤«¡¡Éã¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó»àµî¸å½é
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÊ¿Æü¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤ËÍ½ÄêÄÌ¤ê½Ð±é¤¹¤ë¡£¥Æ¥ìÄ«¤¬£´Æü¡¢¼èºà¤Ë¡ÖÄÌ¾ïÄÌ¤ê½Ð±é¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡Éã¤Çµð¿Í¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¡ÊµýÇ¯£¸£¹¡Ë¤¬£³Æü¤Ë»àµî¸å¡¢À¸ÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¤½¤ÎÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡°ìÌÐ¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¶âÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢À¯ºâ³¦¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢·ÝÇ½¤Ê¤É¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÛÊü¤Ë»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤ê¡¢ÀìÌç²È¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÈÖÁÈ¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï£²·î£·ÆüÊüÁ÷¤ò·çÀÊ¤·¡¢ÈÖÁÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±©Ä»¿µ°ì¤Ï·çÀÊÍýÍ³¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°½µ£µ·î£³£°ÆüÊüÁ÷¤Ç¤â¡¢¤é¤·¤µÁ´³«¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ìÄ«¶É°÷¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÇß±«Æþ¤ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢°ìÌÐ¤µ¤ó¤¬¡Øº£¸å¡¢¤É¤ÎÃÏÊý¤¬Çß±«Æþ¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ë¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥È¡¼¥¯¤ÎÎ®¤ì¤òÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤Ç±©Ä»¤µ¤ó¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¤Ê°ìÌÌ¤Î¤¢¤ë°ìÌÐ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¡ÊÈÖÁÈ¤Î¡ËÂæËÜ¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡Ù¤È¼«µÔÅª¤ËÏÃ¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤ò¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡£ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ï¡Ø¤¸¤ã¡Ù¤È¤µ¤Ã¤½¤¦¤Èµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£¶ÆüÊüÁ÷¤Ç¤Ï°ÎÂç¤ÊÉã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¸ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡£³Æü¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ï¡ÖÉã¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌîµå¤Ï¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ°¦¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÉã¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¹¬¤»¤Ê£¸£¹Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤ÏÌîµå¤ÎÀ±¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òÉ¾¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï·øÄ´¤Ç¡¢£Î£È£Ë¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡ÊÊ¿Æü¸áÁ°£¸»þ£±£µÊ¬¡Ë¤Ê¤ÉÂ¾¶ÉÈÖÁÈ¤òÂà¤±¤ÆÆ±»þ´ÖÂÓ¤Ç£±°Ì¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡££µ·î¤Ï£¶ÆüÊüÁ÷¤ÇÀ¤ÂÓ£±£°¡¦£´¡ó¡¢¸Ä¿Í£¶¡¦£°¡ó¡¢£±£²ÆüÊüÁ÷¤ÇÀ¤ÂÓ£±£°¡¦£´¡ó¡¢¸Ä¿Í£µ¡¦£¶¡ó¡¢£²£²ÆüÊüÁ÷¤ÇÀ¤ÂÓ£±£°¡¦£³¡ó¡¢¸Ä¿Í£µ¡¦£·¡ó¡££¶ÆüÊüÁ÷¤Ë°ìÌÐ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¿ô»ú¤¬¥Ï¥Í¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Éã¤Î»àµî¸å¡¢°ìÌÐ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤«¡½¡½¡£¡Ê»ëÄ°Î¨¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë