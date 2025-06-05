※経済指標

【米国】

＊ADP雇用統計（5月）21:15

結果 3.7万人

予想 11.4万人 前回 6.0万人（6.2万人から修正）



＊米サービス業PMI（5月・確報）22:45

結果 53.7

予想 52.3 前回 52.3



＊米コンポジッPMI（5月・確報）22:45

結果 53.0

予想 52.1 前回 52.1



＊ISM非製造業景気指数（5月）23:00

結果 49.9

予想 52.0 前回 51.6



米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30

原油 －430.4万（4億3606万）

ガソリン ＋521.9万（2億2830万）

留出油 ＋423万（1億0764万）

（クッシング地区）

原油 ＋57.6万（2409万）

＊（）は在庫総量



【カナダ】

＊カナダ中銀政策金利 22:45

結果 2.75％

予想 2.75％ 前回 2.75％



※発言・ニュース

＊米地区連銀報告（ベージュブック）

・経済活動は若干鈍化した。

・雇用は前回報告からほぼ変わらず。

・物価は前回報告以降に緩やかなペースで上昇。



＊トランプ大統領

トランプ大統領はこの日発表のＡＤＰ雇用統計を受けて、「ＡＤＰの数字発表！手遅れだ、パウエルはいまこそ金利を引き下げなければならない。信じられない！欧州は９回も引き下げた！」と投稿で述べた。



＊カナダ中銀声明

◆マクレム総裁

・経済が弱含み、ＣＰＩが安定した場合、利下げが必要になる可能性。

・明確な合意があった。

・基調インフレは予想よりも上昇する可能性がある。

・高い不確実性と堅調なインフレを理由に挙げている。

・貿易交渉の結果は極めて不確実

・貿易摩擦が最大の逆風。

・世界的な混乱の中での物価安定確保が鍵。



◆カナダ中銀

・カナダ経済はやや鈍化しているが急激な悪化はない。

・慎重に進行中。リスクと不確実性に焦点を当てている。

・第２四半期の経済はかなり弱いと予測。

・国内消費が鈍化。

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