※経済指標
【米国】
＊ADP雇用統計（5月）21:15
結果　3.7万人
予想　11.4万人　前回　6.0万人（6.2万人から修正）

＊米サービス業PMI（5月・確報）22:45
結果　53.7
予想　52.3　前回　52.3

＊米コンポジッPMI（5月・確報）22:45
結果　53.0
予想　52.1　前回　52.1

＊ISM非製造業景気指数（5月）23:00
結果　49.9
予想　52.0　前回　51.6

米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油　－430.4万（4億3606万）
ガソリン　＋521.9万（2億2830万）
留出油 　＋423万（1億0764万）
（クッシング地区）
原油　＋57.6万（2409万）
＊（）は在庫総量

【カナダ】
＊カナダ中銀政策金利 22:45
結果　2.75％
予想　2.75％　前回　2.75％

※発言・ニュース
＊米地区連銀報告（ベージュブック）
・経済活動は若干鈍化した。
・雇用は前回報告からほぼ変わらず。
・物価は前回報告以降に緩やかなペースで上昇。

＊トランプ大統領
　トランプ大統領はこの日発表のＡＤＰ雇用統計を受けて、「ＡＤＰの数字発表！手遅れだ、パウエルはいまこそ金利を引き下げなければならない。信じられない！欧州は９回も引き下げた！」と投稿で述べた。

＊カナダ中銀声明
◆マクレム総裁
・経済が弱含み、ＣＰＩが安定した場合、利下げが必要になる可能性。
・明確な合意があった。
・基調インフレは予想よりも上昇する可能性がある。
・高い不確実性と堅調なインフレを理由に挙げている。
・貿易交渉の結果は極めて不確実
・貿易摩擦が最大の逆風。
・世界的な混乱の中での物価安定確保が鍵。

◆カナダ中銀
・カナダ経済はやや鈍化しているが急激な悪化はない。
・慎重に進行中。リスクと不確実性に焦点を当てている。
・第２四半期の経済はかなり弱いと予測。
・国内消費が鈍化。