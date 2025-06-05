ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
【米国】
＊ADP雇用統計（5月）21:15
結果 3.7万人
予想 11.4万人 前回 6.0万人（6.2万人から修正）
＊米サービス業PMI（5月・確報）22:45
結果 53.7
予想 52.3 前回 52.3
＊米コンポジッPMI（5月・確報）22:45
結果 53.0
予想 52.1 前回 52.1
＊ISM非製造業景気指数（5月）23:00
結果 49.9
予想 52.0 前回 51.6
米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油 －430.4万（4億3606万）
ガソリン ＋521.9万（2億2830万）
留出油 ＋423万（1億0764万）
（クッシング地区）
原油 ＋57.6万（2409万）
＊（）は在庫総量
【カナダ】
＊カナダ中銀政策金利 22:45
結果 2.75％
予想 2.75％ 前回 2.75％
※発言・ニュース
＊米地区連銀報告（ベージュブック）
・経済活動は若干鈍化した。
・雇用は前回報告からほぼ変わらず。
・物価は前回報告以降に緩やかなペースで上昇。
＊トランプ大統領
トランプ大統領はこの日発表のＡＤＰ雇用統計を受けて、「ＡＤＰの数字発表！手遅れだ、パウエルはいまこそ金利を引き下げなければならない。信じられない！欧州は９回も引き下げた！」と投稿で述べた。
＊カナダ中銀声明
◆マクレム総裁
・経済が弱含み、ＣＰＩが安定した場合、利下げが必要になる可能性。
・明確な合意があった。
・基調インフレは予想よりも上昇する可能性がある。
・高い不確実性と堅調なインフレを理由に挙げている。
・貿易交渉の結果は極めて不確実
・貿易摩擦が最大の逆風。
・世界的な混乱の中での物価安定確保が鍵。
◆カナダ中銀
・カナダ経済はやや鈍化しているが急激な悪化はない。
・慎重に進行中。リスクと不確実性に焦点を当てている。
・第２四半期の経済はかなり弱いと予測。
・国内消費が鈍化。
【米国】
＊ADP雇用統計（5月）21:15
結果 3.7万人
予想 11.4万人 前回 6.0万人（6.2万人から修正）
＊米サービス業PMI（5月・確報）22:45
結果 53.7
予想 52.3 前回 52.3
＊米コンポジッPMI（5月・確報）22:45
結果 53.0
予想 52.1 前回 52.1
＊ISM非製造業景気指数（5月）23:00
結果 49.9
予想 52.0 前回 51.6
米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油 －430.4万（4億3606万）
ガソリン ＋521.9万（2億2830万）
留出油 ＋423万（1億0764万）
（クッシング地区）
原油 ＋57.6万（2409万）
＊（）は在庫総量
【カナダ】
＊カナダ中銀政策金利 22:45
結果 2.75％
予想 2.75％ 前回 2.75％
※発言・ニュース
＊米地区連銀報告（ベージュブック）
・経済活動は若干鈍化した。
・雇用は前回報告からほぼ変わらず。
・物価は前回報告以降に緩やかなペースで上昇。
＊トランプ大統領
トランプ大統領はこの日発表のＡＤＰ雇用統計を受けて、「ＡＤＰの数字発表！手遅れだ、パウエルはいまこそ金利を引き下げなければならない。信じられない！欧州は９回も引き下げた！」と投稿で述べた。
＊カナダ中銀声明
◆マクレム総裁
・経済が弱含み、ＣＰＩが安定した場合、利下げが必要になる可能性。
・明確な合意があった。
・基調インフレは予想よりも上昇する可能性がある。
・高い不確実性と堅調なインフレを理由に挙げている。
・貿易交渉の結果は極めて不確実
・貿易摩擦が最大の逆風。
・世界的な混乱の中での物価安定確保が鍵。
◆カナダ中銀
・カナダ経済はやや鈍化しているが急激な悪化はない。
・慎重に進行中。リスクと不確実性に焦点を当てている。
・第２四半期の経済はかなり弱いと予測。
・国内消費が鈍化。