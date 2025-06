【Dramatic Capture Series ディセプティコンズ Part1】 11月下旬 発売予定 価格:16,500円 【ミッシングリンク C-09 サイバトロンヒーローセット】 12月下旬 発売予定 価格:11,880円

タカラトミーは、「トランスフォーマー」シリーズより、可動フィギュア「Dramatic Capture Series ディセプティコンズ part1」を11月下旬に、「ミッシングリンク C-09 サイバトロンヒーローセット」を12月下旬に発売する。価格は「ディセプティコンズ part1」」が16,500円、「サイバトロンヒーローセット」が11,880円。

トランスフォーマー新製品が、プレミアムフィニッシュ仕様の「Dramatic Capture Series」と、仮想復刻版「ミッシングリンク」シリーズで登場。

「Dramatic Capture Series」第5弾は、ディセプティコンの忠実な兵士たち「サンダークラッカー」と「リフレクター」をセットにした「ディセプティコンズ part1」として発売される。

また、仮想復刻版「ミッシングリンク」シリーズ第9弾には、「バンブル(アニメタイプ)」と「クリフ(アニメタイプ)」がセットになり「サイバトロンヒーローセット」として登場。新規パーツが追加され、アニメのカラーリングで復活する。

Dramatic Capture Series ディセプティコンズ Part1

11月下旬 発売予定

価格:16,500円

「Dramatic Capture Series」第5弾は、ディセプティコンの忠実な兵士たち「サンダークラッカー」と「リフレクター」をセットにした「ディセプティコンズ part1」として登場。

サンダークラッカーは、ディセプティコンの航空部隊シーカーズに所属しており、ジェット機に変形する航空兵。リフレクターは、偵察任務を得意とする光学情報兵だ。

リフレクター3体を合わせることでカメラに変形可能。各種武器の他に、カメラをより劇中の印象に近づけるためのアクセサリパーツや、人気ゲストキャラクタークレムジークの小型フィギュアも付属する。

ミッシングリンク C-09 サイバトロンヒーローセット

12月下旬 発売予定

価格:11,880円

「ミッシングリンクC-03バンブル・C-04クリフ」として2024年に登場した商品を一部造形を変更、カラーリングをアニメイメージに変更してセットにした商品。バンブルの頭部はアニメをイメージした新規造形に変更されている。ウィンドウ部分を通常版のブラックからクリアブルー成型に変更し、より密度感が高められている。

また、一部にダイキャストを使用した構成はそのままに、可動式の各部関節で自由にポージングを付けることができる。バンブルは、フォルクスワーゲン・ビートルに変形し、カーモードはフォルクスワーゲン社より、正規ライセンスを取得して商品化されている。バンブルにはレーザーガン、クリフには光子ライフルが付属。それぞれカーモードでは内部に収納することができる。ま、たクリフにはアニメで印象的なバズーカ砲も付属。

本体にはおなじみ「シークレットエンブレム」も貼付、指で温めると軍団マークが現れる。ロポット背面には、別売りのスタンド用ジョイント穴があり、アクションポーズで飾ることができる。パッケージイラストは当時をイメージしたもので、同イラストをあしらったコレクションカードも2枚付属する。(ロボットモードの全高:各76mm)

(C) TOMY

Volkswagen trademarks,design patents and copyrights are

used with the approval of the owner, Volkswagen AG.