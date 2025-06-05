¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡ÖDramatic Capture Series¡×Âè5ÃÆ¤È¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯¡×¥Ð¥ó¥Ö¥ë¡õ¥¯¥ê¥Õ¤Î¡Ö¥µ¥¤¥Ð¥È¥í¥ó¥Òー¥íー¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖDramatic Capture Series ¥Ç¥£¥»¥×¥Æ¥£¥³¥ó¥º part1¡×¤ò11·î²¼½Ü¤Ë¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯ C-09 ¥µ¥¤¥Ð¥È¥í¥ó¥Òー¥íー¥»¥Ã¥È¡×¤ò12·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥»¥×¥Æ¥£¥³¥ó¥º part1¡×¡×¤¬16,500±ß¡¢¡Ö¥µ¥¤¥Ð¥È¥í¥ó¥Òー¥íー¥»¥Ã¥È¡×¤¬11,880±ß¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¿·À½ÉÊ¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å»ÅÍÍ¤Î¡ÖDramatic Capture Series¡×¤È¡¢²¾ÁÛÉü¹ïÈÇ¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯¡×¥·¥êー¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡¡¡ÖDramatic Capture Series¡×Âè5ÃÆ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥»¥×¥Æ¥£¥³¥ó¤ÎÃé¼Â¤ÊÊ¼»Î¤¿¤Á¡Ö¥µ¥ó¥Àー¥¯¥é¥Ã¥«ー¡×¤È¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ー¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ç¥£¥»¥×¥Æ¥£¥³¥ó¥º part1¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²¾ÁÛÉü¹ïÈÇ¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯¡×¥·¥êー¥ºÂè9ÃÆ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥Ö¥ë¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤È¡Ö¥¯¥ê¥Õ¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¥µ¥¤¥Ð¥È¥í¥ó¥Òー¥íー¥»¥Ã¥È¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¿·µ¬¥Ñー¥Ä¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ÇÉü³è¤¹¤ë¡£
Dramatic Capture Series ¥Ç¥£¥»¥×¥Æ¥£¥³¥ó¥º Part1
11·î²¼½Ü È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§16,500±ß
¡¡¡ÖDramatic Capture Series¡×Âè5ÃÆ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥»¥×¥Æ¥£¥³¥ó¤ÎÃé¼Â¤ÊÊ¼»Î¤¿¤Á¡Ö¥µ¥ó¥Àー¥¯¥é¥Ã¥«ー¡×¤È¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ー¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ç¥£¥»¥×¥Æ¥£¥³¥ó¥º part1¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¡¡¥µ¥ó¥Àー¥¯¥é¥Ã¥«ー¤Ï¡¢¥Ç¥£¥»¥×¥Æ¥£¥³¥ó¤Î¹Ò¶õÉôÂâ¥·ー¥«ー¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë¹Ò¶õÊ¼¡£¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ー¤Ï¡¢Äå»¡Ç¤Ì³¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¸÷³Ø¾ðÊóÊ¼¤À¡£
¡¡¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ー3ÂÎ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥á¥é¤ËÊÑ·Á²ÄÇ½¡£³Æ¼ïÉð´ï¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤ò¤è¤ê·àÃæ¤Î°õ¾Ý¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¥Ñー¥Ä¤ä¡¢¿Íµ¤¥²¥¹¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¯¥ì¥à¥¸ー¥¯¤Î¾®·¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯ C-09 ¥µ¥¤¥Ð¥È¥í¥ó¥Òー¥íー¥»¥Ã¥È
12·î²¼½Ü È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§11,880±ß
¡¡¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯C-03¥Ð¥ó¥Ö¥ë¡¦C-04¥¯¥ê¥Õ¡×¤È¤·¤Æ2024Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò°ìÉôÂ¤·Á¤òÊÑ¹¹¡¢¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ò¥¢¥Ë¥á¥¤¥áー¥¸¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£¥Ð¥ó¥Ö¥ë¤ÎÆ¬Éô¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¿·µ¬Â¤·Á¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥£¥ó¥É¥¦ÉôÊ¬¤òÄÌ¾ïÈÇ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤«¤é¥¯¥ê¥¢¥Ö¥ëーÀ®·¿¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¤è¤êÌ©ÅÙ´¶¤¬¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Ë¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹½À®¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢²ÄÆ°¼°¤Î³ÆÉô´ØÀá¤Ç¼«Í³¤Ë¥Ýー¥¸¥ó¥°¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ð¥ó¥Ö¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¡¦¥Óー¥È¥ë¤ËÊÑ·Á¤·¡¢¥«ー¥âー¥É¤Ï¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¼Ò¤è¤ê¡¢Àµµ¬¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¥ìー¥¶ー¥¬¥ó¡¢¥¯¥ê¥Õ¤Ë¤Ï¸÷»Ò¥é¥¤¥Õ¥ë¤¬ÉÕÂ°¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥«ー¥âー¥É¤Ç¤ÏÆâÉô¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¡¢¤¿¥¯¥ê¥Õ¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ð¥ºー¥«Ë¤¤âÉÕÂ°¡£
¡¡ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¡Ö¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡×¤âÅ½ÉÕ¡¢»Ø¤Ç²¹¤á¤ë¤È·³ÃÄ¥Þー¥¯¤¬¸½¤ì¤ë¡£¥í¥Ý¥Ã¥ÈÇØÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥ÉÍÑ¥¸¥ç¥¤¥ó¥È·ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ýー¥º¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÅö»þ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Æ±¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«ー¥É¤â2ËçÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¥âー¥É¤ÎÁ´¹â¡§³Æ76mm¡Ë
(C) £Ô£Ï£Í£Ù
Volkswagen trademarks,design patents and copyrights are
used with the approval of the owner, Volkswagen AG.