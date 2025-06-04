CEO½¢Ç¤¤«¤é2Ç¯¡¢37ºÐ½÷Í¥à¹âµéá¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÖËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö½÷Í¥Ë¹¤Ç¤¹¤Í¡×
¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ë´é¤òËä¤á¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎÜÆÁÒÆà¡¹(37)=¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤ÎÁõ¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖBucket Hat¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡Ä¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼«¿È¤¬CEO¤òÌ³¤á2023Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Önewnow¡×¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Ë¹»Ò¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥¹¥«¡¼¥Õ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢´é¤ò¤¦¤º¤á¤¿¤ê¼ó¸µ¤Ç·ë¤ó¤À¤êÍÍ¡¹¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Önewnow¡×¤Î¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖENTWURFEIN¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¡£33000±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö½÷Í¥Ë¹¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥«¡¼¥Õ¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤³¤ì¡¢Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£