¡Ö¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶¥¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡×¹¥¥»¡¼¥ÖÏ¢È¯¤ÎJ1Ê¡²¬GK¾®ÈªÍµÇÏ¡¡ÂÔË¾¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÆÏ¤±¤¿àËÜµòÃÏ½é¾¡Íøá
¡¡¢¡YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×PO¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1Àï¡¡Ê¡²¬1¡½0¹Åç¡Ê4Æü¡¢Ê¡²¬¡¦¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡J2ÀçÂæ¤«¤éº£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎGK¾®ÈªÍµÇÏ¡Ê23¡Ë¤¬¥Û¡¼¥à¤ÇÂÔË¾¤Î°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÀï¤¤¡¢2¡½1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿5·î21Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×J2ÉÙ»³Àï°ÊÍè¤Î½Ð¾ì¡£Ä¹Ã»¤Î¥Ñ¥¹¤òÎäÀÅ¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¹¶·â¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÆ»°¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤Çº£µ¨¸ø¼°Àï5ÀïÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¥´¡¼¥ëÎ¢¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç½é¤á¤Æ¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤òµ±¤«¤»¡¢¾¡Íø¤Îµ·¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇîÂ¿¼ê°ìËÜ¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â¸µ¤Îµ»½Ñ¤ËÍ¥¤ì¤¿GK¤È¤·¤Æ¡¢¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤ËÀÁ¤ï¤ì¤Æ²ÃÆþ¡£J1¥ê¡¼¥°¤Ç³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾þ¤ê¡¢3»î¹çÏ¢Â³½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¸å¤Ï¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÂ¼¾å¾»¸¬¤È±ÊÀÐÂó³¤¤Î²ç¾ë¤òÊø¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤â¤½¤³¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£Æü¤´¤í¤ÎÎý½¬¤«¤éÎ©¤Á°ÌÃÖ¤äÁê¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ½Â¬¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Á°È¾22Ê¬¡¢Æ±42Ê¬¤ÈÁê¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬ÊÌ¤ÎÁª¼ê¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Êý¸þ¤ä¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æñ¤·¤¤µå¤òÎäÀÅ¤Ë¤Ï¤¸¤½Ð¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤Ç¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤Ï¡ËÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æü¤´¤í¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¡£¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶¥¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¶ÉÌÌ¤Ç¥»¡¼¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡£2Ç¯ÌÜ¤Î¿û¾Â°ì¹¸¤ò´Þ¤á¤¿GK¿ØÁ´°÷¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Î¥×¥ì¥¹¤òÎäÀÅ¤Ë¤¤¤Ê¤·¤¿¾®Èª¤Î¹¶·â»þ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ö¥í¡¼¡¢¥¸¥ã¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦´Ø¤ï¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾®Èª¤ËËý¿´¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö»î¹ç¤Ë¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Áè¤¤¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤À¤È»×¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤ò¾¡¤Á¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¡£¤Þ¤º¤Ï8Æü¤ÎÂè2Àï¤Þ¤Ç¤ÎÃæ3Æü¤·¤«¤Ê¤¤½àÈ÷´ü´Ö¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥á¥óÁè¤¤¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë