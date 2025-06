PUSHIMが、メジャーデビュー25周年を記念するEP『HOLD ON!』を2024年6月20日(金)にリリースすることを発表。これに先駆け、先行配信シングル「Part of you」の音源およびミュージックビデオが公開された。「Part of you」は、PUSHIMの”今”を象徴する珠玉のバラード。突然の雨、言葉を交わせないまま過ごす夜──宇宙や森といったスケールの大きなイメージを織り交ぜながら、心の奥底で相手と溶け合うような親密さ、そして”ありのまま”を受け入れる覚悟を描く。NODATIN(Gt.)とKilla Nami(Track)による繊細かつグルーヴィーなサウンドに乗せて、PUSHIMが歌い上げるのは、傷や過去も含めた「愛」のかたち。誰かの一部になれることの尊さを、静かに、そして力強く伝える。

ミュージックビデオは、映画やCMの分野で注目を集める新鋭・文晟豪(ムン・ソンホ)監督が手がけた。繊細な感情描写と詩的な映像美に定評のある監督で、今回のMVでもその手腕が存分に発揮されている。出演は、AmazonのCMで話題となった奥山葵、そして映画『HAPPY END』でPUSHIM演じる母親の息子役として主演を務めた日高由起刀。今作のMVではPUSHIM本人は出演せず、楽曲の世界観をドラマ仕立てで表現。キスで始まりキスで終わる、甘酸っぱくてほろ苦く、どこか懐かしい──「エモさ1000%」の映像作品に仕上がっている。また、5月にスタートした25周年ツアーは、地元・大阪公演と東京ファイナルを残すのみ。さらに、7月には古巣・横浜ベイホールでの追加公演も決定している。さらに、6月9日からは東急東横線・田園都市線の車両内ビジョンでMVがオンエア予定となっている。<リリース情報>PUSHIM「Part of you」2025年6月4日(水)PUSHIMNEW EP 『HOLD ON!』2025年6月20日(金)リリース特設サイト:https://www.pushim-25th.com<ライブ情報>PUSHIM 25th Anniversary Tour 2025 with Home Grown-OSAKA-6月8日(日)ZEPP NAMBAOPEN 16:30 | START 17:30GUEST: TAKAFIN, RUDEBWOY FACE, AKANE, RUEED-TOKYO-6月20日(金)ZEPP DIVERCITYOPEN 18:00 | START 19:00GUEST: AI、DABO、RUDEBWOY FACE, AKANE, RUEEDPUSHIM 25th Anniversary Tour 2025AFTER PARTY with Home Grown7月6日(日)横浜ベイホールOPEN 16:00 | START 17:00Guest Artist:DABO, RUDEBWOY FACE, AKANE, RUEED and moreGuest Sound:SAMI-T, BIG BLAZE WILDERS, KILLA NAMI and more全立見¥8,000 *税込/Drink代別※年齢制限:未就学児童入場不可▼イープラス https://eplus.jp/pushim/▼ローソンチケット https://l-tike.com/pushim/▼ぴあ https://w.pia.jp/t/pushim/▼楽天チケット https://ticket.rakuten.co.jpOfficial HP:https://pushim.com/