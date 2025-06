次期フラッグシップスマホ「Nothing Phone (3)」が日本時間7月2日2時に発表に!

Nothing Technologyは3日(現地時間)、同社が展開する「Nothing」ブランドにおける次期フラッグシップスマートフォン(スマホ)「Nothing Phone (3)」を現地時間(BST)の2025年7月1日(火)18時に発表すると予告しています。日本時間(JST)では7月2日(水)2時で、当社のイギリスなど向け公式Webサイトでは最新情報を配信するメールアドレスの登録を行なっています。

Come to Play.



Phone (3). 1 July, 18:00 BST. pic.twitter.com/9afIpKao1s — Nothing (@nothing) June 3, 2025

We killed the Glyph Interface. pic.twitter.com/wlLHNzzc72 — Nothing (@nothing) May 29, 2025

なお、すでに紹介しているように同社CEOのCarl Pei氏がGoogleのオンラインイベント「The Android Show: I/O Edition」においてNothing Phone (3)を今夏に投入することが明らかにされており、Nothing Phone (3)は同社初の“真のフラッグシップ”になるとし、価格については「早めに案内したい」としておおよそ800ポンド(約15万円)前後になるとしていました。Nothingはスマホメーカー「OnePlus」の共同創業者であるCarl Pei氏が2020年10月に設立したデジタル製品メーカーで、イギリス・ロンドンを拠点とし、2021年7月に初製品となる完全ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear (1)」を発売し、その後、同社初のスマホである「Nothing Phone (1)」を2022年7月に発売しました。さらにスマホでは第2弾「Nothing Phone (2)」、その廉価版「Nothing Phone (2a)」および「Nothing Phone (2a) Plus」を投入してきました。そして2025年になって廉価版の最新モデルとして「Nothing Phone (3a)」および「Nothing Phone (3a) Pro」を発表しています。一方、2023年にはよりコストパフォーマンスを重視したサブブランドとしてCMF by Nothingを立ち上げて完全ワイヤレスイヤホン「CMF Buds Pro」やスマートウォッチ「CMF Watch Pro」などを発売し、サブブランド初のスマホ「CMF Phone 1」を2024年7月に発売したほか、第2弾「CMF Phone 2」を2025年4月に発表しました。こうした中で新たにNothingブランドの真のフラッグシップスマホとして次期モデルのNothing Phone (3)を7月1日に発表することが明らかになりました。現時点ではNothing Phone (3)がどういった製品になるのかは不明ですが、Carl Pei氏はプレミアムな素材を用い、大幅にパフォーマンスが向上しているということなので、チップセット(SoC)にはQualcomm製「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」やMediaTek製「Dimensity 9000」シリーズあたりが期待されます。

記事執筆:memn0ck

