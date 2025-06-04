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気象台は、午後9時39分に、大雨警報（浸水害）を北本市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・北本市に発表 4日21:39時点

南部では、4日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■さいたま市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　4日夜遅くに警戒
　3時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　4日夜遅くに警戒

■川口市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　4日夜遅くに警戒
　3時間最大雨量　35mm

■上尾市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　4日夜遅くに警戒
　3時間最大雨量　35mm

■草加市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　4日夜遅くに警戒
　1時間最大雨量　20mm

■越谷市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　4日夜遅くに警戒
　3時間最大雨量　35mm

■蕨市
□大雨警報
・浸水
　4日夜遅くに警戒
　3時間最大雨量　30mm

■戸田市
□洪水警報
　4日夜遅くに警戒

■桶川市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　4日夜遅くに警戒
　1時間最大雨量　25mm

■北本市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　4日夜遅くに警戒
　1時間最大雨量　25mm

■八潮市
□大雨警報
・浸水
　4日夜遅くに警戒
　1時間最大雨量　20mm