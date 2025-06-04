“ロス世代”U-20日本代表のモーリスレベロTグループ初戦スタメン発表! GK荒木琉偉、キャプテン市原吏音ら先発
[6.4 モーリスレベロT GL第1節 U-20日本-U-20コンゴ共和国]
U-20日本代表は4日、フランスで行われているモーリスレベロトーナメント(旧トゥーロン国際大会)のグループリーグ初戦でU-20コンゴ共和国代表と対戦する。大会公式SNS上で日本時間午後9時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
予想布陣は4-4-2。GKは荒木琉偉、4バックは左からDF高橋仁胡、DF塩川桜道、DF市原吏音、DF梅木怜。2ボランチはMF大関友翔とMF小倉幸成。サイドハーフは左がMF石井久継、右がMF中川育。2トップはMF平賀大空とFW神田奏真とみられる。
日本は4日にコンゴ共和国、7日にメキシコ、10日にデンマークと対戦する。グループ1位、2位の場合は13日に準決勝を行い、3位、4位の場合は14日に順位決定戦がある。15日に決勝と3位決定戦が行われる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 23 荒木琉偉(G大阪)
DF 2 梅木怜(今治)
DF 5 市原吏音(大宮/Cap)
DF 15 塩川桜道(流通経済大)
DF 3 高橋仁胡(C大阪)
MF 10 大関友翔(川崎F)
MF 6 小倉幸成(法政大)
MF 13 石井久継(湘南)
MF 7 中川育(流通経済大)
MF 11 平賀大空(京都)
FW 9 神田奏真(川崎F)
控え
GK 1 中村圭佑(東京V)
GK 12 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)
DF 4 大川佑梧(鹿島ユース)
DF 16 佐藤海宏(鹿島)
DF 18 布施克真(筑波大)
DF 19 土屋櫂大(川崎F)
DF 24 森壮一朗(名古屋)
MF 21 横山夢樹(今治)
MF 22 石渡ネルソン(いわきFC)
MF 25 西原源樹(清水)
FW 14 道脇豊(ベフェレン/ベルギー)
FW 17 井上愛簾(広島)
FW 20 高岡伶颯(サウサンプトン)
監督
船越優蔵
U-20日本代表は4日、フランスで行われているモーリスレベロトーナメント(旧トゥーロン国際大会)のグループリーグ初戦でU-20コンゴ共和国代表と対戦する。大会公式SNS上で日本時間午後9時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
予想布陣は4-4-2。GKは荒木琉偉、4バックは左からDF高橋仁胡、DF塩川桜道、DF市原吏音、DF梅木怜。2ボランチはMF大関友翔とMF小倉幸成。サイドハーフは左がMF石井久継、右がMF中川育。2トップはMF平賀大空とFW神田奏真とみられる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 23 荒木琉偉(G大阪)
DF 2 梅木怜(今治)
DF 5 市原吏音(大宮/Cap)
DF 15 塩川桜道(流通経済大)
DF 3 高橋仁胡(C大阪)
MF 10 大関友翔(川崎F)
MF 6 小倉幸成(法政大)
MF 13 石井久継(湘南)
MF 7 中川育(流通経済大)
MF 11 平賀大空(京都)
FW 9 神田奏真(川崎F)
控え
GK 1 中村圭佑(東京V)
GK 12 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)
DF 4 大川佑梧(鹿島ユース)
DF 16 佐藤海宏(鹿島)
DF 18 布施克真(筑波大)
DF 19 土屋櫂大(川崎F)
DF 24 森壮一朗(名古屋)
MF 21 横山夢樹(今治)
MF 22 石渡ネルソン(いわきFC)
MF 25 西原源樹(清水)
FW 14 道脇豊(ベフェレン/ベルギー)
FW 17 井上愛簾(広島)
FW 20 高岡伶颯(サウサンプトン)
監督
船越優蔵