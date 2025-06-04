[6.4 モーリスレベロT GL第1節 U-20日本-U-20コンゴ共和国]

　U-20日本代表は4日、フランスで行われているモーリスレベロトーナメント(旧トゥーロン国際大会)のグループリーグ初戦でU-20コンゴ共和国代表と対戦する。大会公式SNS上で日本時間午後9時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。

　予想布陣は4-4-2。GKは荒木琉偉、4バックは左からDF高橋仁胡、DF塩川桜道、DF市原吏音、DF梅木怜。2ボランチはMF大関友翔とMF小倉幸成。サイドハーフは左がMF石井久継、右がMF中川育。2トップはMF平賀大空とFW神田奏真とみられる。

　日本は4日にコンゴ共和国、7日にメキシコ、10日にデンマークと対戦する。グループ1位、2位の場合は13日に準決勝を行い、3位、4位の場合は14日に順位決定戦がある。15日に決勝と3位決定戦が行われる。

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

GK 23 荒木琉偉(G大阪)

DF 2 梅木怜(今治)

DF 5 市原吏音(大宮/Cap)

DF 15 塩川桜道(流通経済大)

DF 3 高橋仁胡(C大阪)

MF 10 大関友翔(川崎F)

MF 6 小倉幸成(法政大)

MF 13 石井久継(湘南)

MF 7 中川育(流通経済大)

MF 11 平賀大空(京都)

FW 9 神田奏真(川崎F)

控え

GK 1 中村圭佑(東京V)

GK 12 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)

DF 4 大川佑梧(鹿島ユース)

DF 16 佐藤海宏(鹿島)

DF 18 布施克真(筑波大)

DF 19 土屋櫂大(川崎F)

DF 24 森壮一朗(名古屋)

MF 21 横山夢樹(今治)

MF 22 石渡ネルソン(いわきFC)

MF 25 西原源樹(清水)

FW 14 道脇豊(ベフェレン/ベルギー)

FW 17 井上愛簾(広島)

FW 20 高岡伶颯(サウサンプトン)

監督

船越優蔵