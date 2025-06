『らあめん花月嵐』は、創業33周年を記念して豪華プレゼントが当たるフォロー&リポストキャンペーンを2025年6月4日(水)〜6月15日(日)に開催中。

らあめん花月嵐「フォロー&リポストキャンペーン」

・実施期間:6月4日(水)〜6月15日(日)

・キャンペーン豪華賞品

(1)純金カード(3万円相当):3名様

純金カード(3万円相当)

(2)Amazonギフト券(3,300円分):30名様

『らあめん花月嵐』はは、創業33周年を記念して豪華プレゼントが当たるフォロー&リポストキャンペーンを2025年6月4日(水)〜6月15日(日)に開催中です!

【開催内容】

・『らあめん花月嵐』・公式Xのキャンペーン告知投稿をリポストして応募してください。

・応募者から抽選で33名様に豪華賞品がプレゼントされます。

・『らあめん花月嵐』創業33周年記念商品「盛岡冷麺 琥珀」あるいは「黄金の味噌ラーメン」の★★写真★★を撮ってハッシュタグ「#花月嵐33周年」を添えて、投稿すると当選確率がアップ!!

■創業33周年記念に合わせて開発!「盛岡冷麺 琥珀」が初登場!!

【創業33周年記念商品】として、全国の店舗で“らあめん花月嵐”初の冷麺を全国で販売スタートします。

盛岡の老舗・株式会社中野製麺が製造する冷麺専用麺!極上ののど越しを暑い季節にピッタリな冷製スープとともに楽しめます。

創業33周年記念商品「盛岡冷麺 琥珀」

・発売日 :2025年6月4日(水)

・商新名称:盛岡冷麺 琥珀

・販売価格:980円(税込)

・https://www.kagetsu.co.jp/menu/newitem/250604_morioka/

盛岡冷麺 琥珀_980円(税込)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 純金が当たる!らあめん花月嵐「フォロー&リポストキャンペーン」 appeared first on Dtimes.