【大雨警報】埼玉県・上尾市に発表 4日21:20時点
気象台は、午後9時20分に、大雨警報（浸水害）を上尾市に発表しました。
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南部では、4日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■さいたま市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
4日夜遅くに警戒
3時間最大雨量 40mm
□洪水警報
4日夜遅くに警戒
■川口市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
4日夜遅くに警戒
3時間最大雨量 35mm
■上尾市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
4日夜遅くに警戒
3時間最大雨量 35mm
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
4日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 20mm
■越谷市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
4日夜遅くに警戒
3時間最大雨量 35mm
■蕨市
□大雨警報
・浸水
4日夜遅くに警戒
3時間最大雨量 30mm
■戸田市
□洪水警報
4日夜遅くに警戒
■桶川市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
4日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 25mm
■八潮市
□大雨警報
・浸水
4日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 20mm