大阪・関西万博のイタリアパビリオンが4日までに公式SNSを更新し、“日本の大人気歌手”の訪問を伝えた。「大阪・関西万博イタリア館に特別訪問」として、「日本の大人気歌手Hyde、マリオ・ヴァッターニ政府代表の感激を受ける」と報告。HYDEとマリオ・ヴァッターニ氏の2ショットを公開した。ファンからは「素敵なお写真ありがとうございます」「外交大臣顔負けの重鎮オーラを解き放つhyde大先生」「He’s so cool 」「HYDE-SAMA come to Italy」など、多数の声が寄せられている。イタリア館は、万博の海外パビリオンの中でも人気が高い。HYDEは、オーストリア観光大使を務めており、オーストリアパビリオンなども訪れている。