ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:15

米ADP雇用者数（5月）

予想 11.2万人 前回 6.2万人（前月比)



21:30

カナダ労働生産性（2025年 第1四半期）

予想 0.2% 前回 0.6%（前期比)



クックFRB理事、ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会参加（質疑応答なし）



22:45

米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）

予想 52.3 前回 52.3（非製造業PMI・確報値)

予想 52.1 前回 52.1（コンポジットPMI・確報値)



22:45

カナダ中銀政策金利（6月）

予想 2.5% 前回 2.75%



23:00

米ISM非製造業景気指数（5月）

予想 52.0 前回 51.6



23:30

マックレム加中銀総裁、記者会見

米週間石油在庫統計



5日

3:00

米地区連銀経済報告（ベージュブック）



米金融安定監視評議会（FSOC）開催



※予定は変更されることがあります。

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