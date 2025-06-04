ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
米ADP雇用者数（5月）
予想 11.2万人 前回 6.2万人（前月比)
21:30
カナダ労働生産性（2025年 第1四半期）
予想 0.2% 前回 0.6%（前期比)
クックFRB理事、ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会参加（質疑応答なし）
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）
予想 52.3 前回 52.3（非製造業PMI・確報値)
予想 52.1 前回 52.1（コンポジットPMI・確報値)
22:45
カナダ中銀政策金利（6月）
予想 2.5% 前回 2.75%
23:00
米ISM非製造業景気指数（5月）
予想 52.0 前回 51.6
23:30
マックレム加中銀総裁、記者会見
米週間石油在庫統計
5日
3:00
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
米金融安定監視評議会（FSOC）開催
※予定は変更されることがあります。
米ADP雇用者数（5月）
予想 11.2万人 前回 6.2万人（前月比)
21:30
カナダ労働生産性（2025年 第1四半期）
予想 0.2% 前回 0.6%（前期比)
クックFRB理事、ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会参加（質疑応答なし）
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）
予想 52.3 前回 52.3（非製造業PMI・確報値)
予想 52.1 前回 52.1（コンポジットPMI・確報値)
22:45
カナダ中銀政策金利（6月）
予想 2.5% 前回 2.75%
23:00
米ISM非製造業景気指数（5月）
予想 52.0 前回 51.6
23:30
マックレム加中銀総裁、記者会見
米週間石油在庫統計
5日
3:00
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
米金融安定監視評議会（FSOC）開催
※予定は変更されることがあります。