21:15
米ADP雇用者数（5月）
予想　11.2万人　前回　6.2万人（前月比)

21:30
カナダ労働生産性（2025年 第1四半期）
予想　0.2%　前回　0.6%（前期比)

クックFRB理事、ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会参加（質疑応答なし）

22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）
予想　52.3　前回　52.3（非製造業PMI・確報値)
予想　52.1　前回　52.1（コンポジットPMI・確報値)

22:45
カナダ中銀政策金利（6月）
予想　2.5%　前回　2.75%

23:00
米ISM非製造業景気指数（5月）
予想　52.0　前回　51.6

23:30　
マックレム加中銀総裁、記者会見
米週間石油在庫統計

5日
3:00　
米地区連銀経済報告（ベージュブック）

米金融安定監視評議会（FSOC）開催

※予定は変更されることがあります。