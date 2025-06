結成25周年・デビュー20周年を迎えたロックバンドUVERworldが、7月2日にリリースするニューアルバム『EPIPHANY』の収録内容と初回生産限定盤の特典情報を公開した。同アルバムには、「Eye’s Sentry」「MMH」など既発曲のほか、ボーカル・TAKUYA∞のファンクラブブログでも話題となっていた「PHOENIX」の“破綻バージョン”「PHOENIX AX」、新曲「Bye-Bye to you」「NO MAP」、そしてタイトル曲「EPIPHANY」など全12曲を収録。通常盤・初回生産限定盤ともに共通内容となる。

初回生産限定盤には、昨年末に行われた『NO ENEMY TOUR at Marine Messe Fukuoka』のライブ映像を、TYPE-AとTYPE-Bで前半・後半に分けて収録。さらに、UVERworldのデビュー当時にマスコットキャラクターとして親しまれた“UVERちゃん”がラバーキーホルダーとして復活。TYPE-A・Bそれぞれ異なる仕様のパス、フォトブック、ポスターなどが付属し、アニバーサリーイヤーにふさわしい豪華内容となっている。また、バンドは6月6日に音楽番組『ミュージックステーション』へ出演予定。地元・滋賀県のライブハウス・滋賀B-FLATからの中継パフォーマンスが予定されている。さらに14日、15日には東京ドーム公演『UVERworld LIVE “EPIPHANY” at TOKYO DOME』が開催され、チケットはすでにソールドアウトとなっている。■『EPIPHANY』収録楽曲 初回生産限定盤・通常盤共通CD収録曲1.WICKED boy2.PHOENIX AX3.NO MAP4.Bye-Bye to you5.EPIPHANY6.MMH7.Only US8.If...Hello9.WINGS ever10.Eye's Sentry11.MEMORIES of the End12.JUMP-初回生産限定盤 TYPE-A特典-豪華BOXセット2024年12月31日開催『NO ENEMY TOUR at Marine Messe Fukuoka -Day Show First Half-』収録(BD)UVERちゃんラバーキーホルダー(ホワイト)ストラップ付パス(TYPE-A ver.)フォトブック(TYPE-A ver.)ポスター(TYPE-A ver.)『NO ENEMY TOUR at Marine Messe Fukuoka -Day Show First Half-』BD / DVD共通収録楽曲1.UNSER2.Making it Drive3.SHAMROCK4.浮世CROSSING5.stay on6.ハルジオン7.ROB THE FRONTIER8.アイ・アム Riri9.earthy world10.KICKが自由11.Forget-初回生産限定盤TYPE-B特典-2024年12月31日開催『NO ENEMY TOUR at Marine Messe Fukuoka -Day Show Second Half-』を収録(BD)UVERちゃんラバーキーホルダー(ホワイト)ストラップ付パス(TYPE-B ver.)フォトブック(TYPE-B ver.)ポスター(TYPE-B ver.)『NO ENEMY TOUR at Marine Messe Fukuoka -Day Show Second Half-』 BD / DVD共通収録楽曲1.終焉2.DISCORD3.High Light!4.PHOENIX5.MMH6.儚くも永久のカナシ7.One stroke for freedom8.α-Skill9.UNKNOWN ORCHESTRA