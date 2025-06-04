UVERworldがアルバム収録内容を発表 メモリアルイヤーに“UVERちゃん”も復活
結成25周年・デビュー20周年を迎えたロックバンドUVERworldが、7月2日にリリースするニューアルバム『EPIPHANY』の収録内容と初回生産限定盤の特典情報を公開した。
【ライブ写真多数】迫力のステージ！UVERworldライブハウスツアー＆台湾公演の様子
同アルバムには、「Eye’s Sentry」「MMH」など既発曲のほか、ボーカル・TAKUYA∞のファンクラブブログでも話題となっていた「PHOENIX」の“破綻バージョン”「PHOENIX AX」、新曲「Bye-Bye to you」「NO MAP」、そしてタイトル曲「EPIPHANY」など全12曲を収録。通常盤・初回生産限定盤ともに共通内容となる。
初回生産限定盤には、昨年末に行われた『NO ENEMY TOUR at Marine Messe Fukuoka』のライブ映像を、TYPE-AとTYPE-Bで前半・後半に分けて収録。さらに、UVERworldのデビュー当時にマスコットキャラクターとして親しまれた“UVERちゃん”がラバーキーホルダーとして復活。TYPE-A・Bそれぞれ異なる仕様のパス、フォトブック、ポスターなどが付属し、アニバーサリーイヤーにふさわしい豪華内容となっている。
また、バンドは6月6日に音楽番組『ミュージックステーション』へ出演予定。地元・滋賀県のライブハウス・滋賀B-FLATからの中継パフォーマンスが予定されている。さらに14日、15日には東京ドーム公演『UVERworld LIVE “EPIPHANY” at TOKYO DOME』が開催され、チケットはすでにソールドアウトとなっている。
■『EPIPHANY』収録楽曲 初回生産限定盤・通常盤共通
CD収録曲
1.WICKED boy
2.PHOENIX AX
3.NO MAP
4.Bye-Bye to you
5.EPIPHANY
6.MMH
7.Only US
8.If...Hello
9.WINGS ever
10.Eye's Sentry
11.MEMORIES of the End
12.JUMP
-初回生産限定盤 TYPE-A特典-
豪華BOXセット
2024年12月31日開催『NO ENEMY TOUR at Marine Messe Fukuoka -Day Show First Half-』収録（BD）
UVERちゃんラバーキーホルダー(ホワイト)
ストラップ付パス(TYPE-A ver.)
フォトブック(TYPE-A ver.)
ポスター(TYPE-A ver.)
他
『NO ENEMY TOUR at Marine Messe Fukuoka -Day Show First Half-』
BD / DVD共通収録楽曲
1.UNSER
2.Making it Drive
3.SHAMROCK
4.浮世CROSSING
5.stay on
6.ハルジオン
7.ROB THE FRONTIER
8.アイ･アム Riri
9.earthy world
10.KICKが自由
11.Forget
-初回生産限定盤TYPE-B特典-
2024年12月31日開催『NO ENEMY TOUR at Marine Messe Fukuoka -Day Show Second Half-』を収録（BD）
UVERちゃんラバーキーホルダー(ホワイト)
ストラップ付パス(TYPE-B ver.)
フォトブック(TYPE-B ver.)
ポスター(TYPE-B ver.)
他
『NO ENEMY TOUR at Marine Messe Fukuoka -Day Show Second Half-』 BD / DVD共通収録楽曲
1.終焉
2.DISCORD
3.High Light!
4.PHOENIX
5.MMH
6.儚くも永久のカナシ
7.One stroke for freedom
8.α-Skill
9.UNKNOWN ORCHESTRA
【ライブ写真多数】迫力のステージ！UVERworldライブハウスツアー＆台湾公演の様子
同アルバムには、「Eye’s Sentry」「MMH」など既発曲のほか、ボーカル・TAKUYA∞のファンクラブブログでも話題となっていた「PHOENIX」の“破綻バージョン”「PHOENIX AX」、新曲「Bye-Bye to you」「NO MAP」、そしてタイトル曲「EPIPHANY」など全12曲を収録。通常盤・初回生産限定盤ともに共通内容となる。
また、バンドは6月6日に音楽番組『ミュージックステーション』へ出演予定。地元・滋賀県のライブハウス・滋賀B-FLATからの中継パフォーマンスが予定されている。さらに14日、15日には東京ドーム公演『UVERworld LIVE “EPIPHANY” at TOKYO DOME』が開催され、チケットはすでにソールドアウトとなっている。
■『EPIPHANY』収録楽曲 初回生産限定盤・通常盤共通
CD収録曲
1.WICKED boy
2.PHOENIX AX
3.NO MAP
4.Bye-Bye to you
5.EPIPHANY
6.MMH
7.Only US
8.If...Hello
9.WINGS ever
10.Eye's Sentry
11.MEMORIES of the End
12.JUMP
-初回生産限定盤 TYPE-A特典-
豪華BOXセット
2024年12月31日開催『NO ENEMY TOUR at Marine Messe Fukuoka -Day Show First Half-』収録（BD）
UVERちゃんラバーキーホルダー(ホワイト)
ストラップ付パス(TYPE-A ver.)
フォトブック(TYPE-A ver.)
ポスター(TYPE-A ver.)
他
『NO ENEMY TOUR at Marine Messe Fukuoka -Day Show First Half-』
BD / DVD共通収録楽曲
1.UNSER
2.Making it Drive
3.SHAMROCK
4.浮世CROSSING
5.stay on
6.ハルジオン
7.ROB THE FRONTIER
8.アイ･アム Riri
9.earthy world
10.KICKが自由
11.Forget
-初回生産限定盤TYPE-B特典-
2024年12月31日開催『NO ENEMY TOUR at Marine Messe Fukuoka -Day Show Second Half-』を収録（BD）
UVERちゃんラバーキーホルダー(ホワイト)
ストラップ付パス(TYPE-B ver.)
フォトブック(TYPE-B ver.)
ポスター(TYPE-B ver.)
他
『NO ENEMY TOUR at Marine Messe Fukuoka -Day Show Second Half-』 BD / DVD共通収録楽曲
1.終焉
2.DISCORD
3.High Light!
4.PHOENIX
5.MMH
6.儚くも永久のカナシ
7.One stroke for freedom
8.α-Skill
9.UNKNOWN ORCHESTRA