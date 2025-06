ブルーボトルコーヒー25年夏限定ミルクコーヒー「ノラ」とろけるフォームやオレンジ香るシロップで

ブルーボトルコーヒー(BLUE BOTTLE COFFEE)から、「ノラ(NOLA)」シリーズの2025年夏限定ドリンクが登場。2025年6月より順次、期間限定で販売される。

ブルーボトルコーヒーのシグネチャー「ノラ」の夏限定メニュー

「ノラ」シリーズは、アイスラテに変わる美味しいミルクコーヒーを届けたいという創業者ジェームス・フリーマンの想いから生まれた、ブルーボトルコーヒーのシグネチャードリンクのひとつ。ゆっくりと時間をかけて抽出した水出しのチコリ入りブレンドコーヒーに、ミルクとケーンシュガーを加えたほんのり甘くすっきりとした味わいのミルクコーヒーだ。

そんな「ノラ」シリーズでは、毎年夏になると、ミルクフレーバーのアイスクリームを浮かべた「ノラ フロート」や、ノラにバニラチコリシロップを加えシェイクした「ノラ シェケラート」といった限定ドリンクを提供。2025年夏は、新たに2種類のドリンクも登場し、暑い夏を盛り上げる。

とろけるフォーム×すっきり甘いミルクコーヒー

注目は、まろやかな味わいのノラに、ふんわりキメ細かく泡立てたフォームをトッピングした「ノラ コールドフォーム」。フォームには、やさしい甘さのバニラチコリシロップに加え、アクセントにほんのりと塩を利かせている。とろけるような口どけのフォームと、ミルクコーヒーとの絶妙なマリアージュを楽しめる。

オレンジ香るクリーミーな1杯

「オレンジクリーム ノラ」も新作としてお目見え。ノラをベースに、カリフォルニア産バレンシアオレンジを使用したシロップを合わせた、オレンジ香るクリーミーな1杯となっている。

レモンや抹茶の夏限定スイーツも

多彩なノラとあわせて、夏限定メニューもぜひ味わって。芳醇なカスタードクリームやレモンコンフィを詰めた「レモンクリームパイ」、スライスレモンのコンフィと別添えのハニーバターソースで味わう「ワッフルプレート レモン and バター」、京都の御茶屋「利招園茶舗」の抹茶を贅沢に使用した「抹茶パウンドケーキ」など、夏ならではの爽やかなスイーツが展開される。

【詳細】

ブルーボトルコーヒー「ノラ サマー(NOLA SUMMER) 2025」

販売場所:全国のブルーボトルコーヒー カフェ(ヒューマンメイドカフェ by ブルーボトルコーヒーとヒューマンメイド 1928 カフェ by ブルーボトルコーヒーを除く)

ラインナップ例:

・ノラ コールドフォーム 693円※7月2日(水)まで

・オレンジクリーム ノラ 750円※7月31日(木)〜10月29日(水)発売

・ノラ シェケラート 750円※7月3日(木)〜8月27日(水)発売

・ノラ フロート 750円※10月29日(水)まで

・オレンジ オーツノラ 999円※10月末まで六本木・広尾カフェ限定

・ワッフルプレート レモン and バター 891円※清澄白河フラッグシップ、青山、代官山、渋谷、豊洲パーク、名古屋栄、京都、梅田茶屋町、福岡天神カフェで発売

・抹茶パウンドケーキ 720円



※各メニュー、アイテムの発売日や終売日は変更となる可能性あり。

