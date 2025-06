インターネットイニシアティブ(IIJ)は、MVNOサービス「IIJmio」で、条件を満たすとスマホを割引価格で購入できる「サマーキャンペーン【スマホ大特価セール】」を開始した。期間は8月31日21時59分まで。

対象機種例(moto g05)

対象は、他社からのMNP転入でギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」を契約するユーザー。特別価格で端末を購入できるのは、1契約者あたり1台まで。複数台同時に申し込んだ場合は、最も割引額が大きい端末1台がキャンペーン適用される。

対象機種と価格例は、motorola製の「moto g05」が500円、OPPO製の「OPPO A79 5G」が1980円、Nothing製の「CMF Phone 1【IIJ限定】発売記念BOX」が9980円、シャープ製の「AQUOS wish4」が9980円、FCNT製の「arrows We2 M07」が9980円など。24回払いでも購入できる。

対象機種名 特別価格 moto g05 500円(22円×24回) OPPO A79 5G 1980円(83円×24回) CMF Phone 1 【IIJ限定】発売記念BOX 9980円(418円×24回) AQUOS wish4 9980円(418円×24回) arrows We2 M07 9980円(418円×24回) Jelly Star 9980円(418円×24回) motorola edge 40 neo 1万2800円(534円×24回) Google Pixel 6 1万4800円(618円×24回) Redmi Note 13 Pro+5G 1万7800円(743円×24回) nubia Flip 5G 1万9800円(826円×24回) arrows We2 Plus M06 12GB/256GB 1万9800円(826円×24回) Nothing Phone(2a) 1万9800円(826円×24回) motorola edge 50 pro 2万9800円(1243円×24回) Nothing Phone(3a)8GB/128GB 3万6800円(1534円×24回) AQUOS sense9 8GB/256GB 4万4800円(1867円×24回) POCO X7 Pro 12GB/512GB 4万4800円(1867円×24回) POCO F7 Pro 12GB/256GB 4万9800円(2076円×24回) POCO F7 Pro 12GB/512GB 6万9800円(2909円×24回) AQUOS R9 7万4800円(3118円×24回) Xiaomi 14T Pro 12GB/256GB 7万9800円(3326円×24回) iPhone 16e 128GB 7万9800円(3326円×24回) POCO F7 Ultra 12GB/256GB 8万4800円(3535円×24回) OPPO Find X8 8万9800円(3743円×24回) iPhone 15 128GB 8万9800円(3743円×24回) POCO F7 Ultra 16GB/512GB 8万9800円(3743円×24回) Xiaomi 15 12GB/256GB 9万9800円(4160円×24回) Xiaomi 15 12GB/512GB 10万9800円(4577円×24回) iPhone 16 128GB 10万9800円(4577円×24回) Xiaomi 15 Ultra 16GB/512GB 15万4800円(6451円×24回) AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット 16万9800円(7076円×24回) Xiaomi 15 Ultra 16GB/1TB 17万7800円(7409円×24回)