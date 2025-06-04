U-20日本代表、コンゴ共和国戦のスタメン発表！ モーリスレベロトーナメント初陣で市原吏音、大関友翔、神田奏真らが先発
【モーリスレベロトーナメント】U-20コンゴ共和国代表 vs U-20日本代表（日本時間6月4日／スタッド・パルセメイン）
【映像】U-20コンゴ共和国代表 vs U-20日本代表（生中継）
U-20日本代表は日本時間6月4日、モーリスレベロトーナメント（フランス開催のアンダー世代国際大会。旧称はトゥーロン国際大会）のグループステージ初戦でU-20コンゴ共和国代表と対戦。試合に先立ってスタメンが発表された。
今年9-10月のU-20ワールドカップに向けた準備として参戦している大会の初戦で、船越優蔵監督はGK荒木琉偉、DF市原吏音、MF大関友翔、FW神田奏真などをスタメンに選出した。
【スタメン】
▼GK
23 荒木琉偉（ガンバ大阪）
▼DF
2 梅木怜（FC今治）
3 高橋仁胡（セレッソ大阪）
5 市原吏音（RB大宮アルディージャ）
15 塩川桜道（流通経済大）
▼MF
6 小倉幸成（法政大）
7 中川育（流通経済大）
10 大関友翔（川崎フロンターレ）
11 平賀大空（京都サンガF.C.）
13 石井久継（湘南ベルマーレ）
FW
9 神田奏真（川崎フロンターレ）
【ベンチメンバー】
1 中村圭佑（東京ヴェルディ）
12 ピサノアレックス幸冬堀尾（名古屋グランパス）
4 大川佑梧（鹿島ユース）
14 道脇豊（ベフェレン／ベルギー）
16 佐藤海宏（鹿島アントラーズ）
17 井上愛簾（サンフレッチェ広島）
18 布施克真（筑波大）
19 土屋櫂大（川崎フロンターレ）
20 高岡伶颯（サウサンプトン／イングランド）
21 横山夢樹（FC今治）
22 石渡ネルソン（いわきFC）
24 森壮一朗（名古屋グランパス）
25 西原源樹（清水エスパルス）
U-20コンゴ共和国代表 vs U-20日本代表のグループステージ初戦は、日本時間で21時にキックオフされる予定だ。
（ABEMA／モーリスレベロトーナメント）