「ストレンジャー・シングス × niko and ...」が初コラボ！ロゴや名場面を描いた限定グッズを手に入れよ

スタイルエディトリアルブランド「 niko and ...(ニコアンド) 」が、Netflixの人気シリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』とコラボレーション。本コラボでは、これまでに公開されたシーズン1〜4の代表的なシーンを切り取った、アパレルアイテムや雑貨、さらには期間限定の飲食メニューも登場します。「niko and ...」の公式オンラインストアでは、6月9日(月)より先行予約販売がスタート。新シーズン開始が待ち遠しい方は要チェックですよ。

『ストレンジャー・シングス』との限定コラボグッズに注目『ストレンジャー・シングス』は、思わず惹きつけられるストーリー展開と、80年代のポップカルチャーやレトロな世界観で注目を集める作品。最終章となるシーズン5は3回に分けて配信される予定で、気になる『VOL1』は11月27日(木)よりNetflixで公開されるといいます。「niko and ...」の店舗やオンラインストアではそんな新シーズンの公開に備えて、7月3日(木)よりこれまでの名シーンをデザインに取り入れたアパレルアイテムなどを展開。カフェスペース「niko and ... COFFEE(ニコアンド コーヒー)」では、同日より期間限定の飲食メニューも登場するため見逃せません。いち早くグッズを手に入れたい方は、6月9日(月)〜27日(金)まで開催される、オンラインストアの先行予約を覗いてみてくださいね。予約上限に達し次第終了となるため、気になるものは早めの購入がおすすめ!「niko and ...」でしか買えないコラボウェアや雑貨が満載ここからは、コラボコレクションの詳細を見ていきましょう。ウェアには、ドラマの舞台となっている80年代を彷彿とさせる、シャツやTシャツなどがラインナップ。左上「STRANGER THINGS コラボ アソートオーバーショートスリーブシャツ」(税込8000円)は、劇中イメージからインスパイアされた、ストライプ柄を使用したBIGシャツですよ。右中段「STRANGER THINGS コラボ ラッフルスリーブシャツ」(税込6000円)のような、作品のダークテイストにボリューミーなフリル袖をミックスした、本コラボならではのトップスも必見。上段のヴィンテージライクなスウェット生地にプリントを施した「STRANGER THINGS コラボ フリルトートバッグ」(税込4990円)は、ボリューミーなフリルデザインが目を引きます。左下の配色にこだわったソックス「STRANGER THINGS コラボ アソート 2Pソックス」(税込1980円)は、スニーカーやショートパンツとのコーディネートを考えるのが楽しそう。インテリアアイテムやお出かけグッズになる、雑貨類も豊富に展開されますよ。作中のロゴやモチーフを使用した総柄デザインの、左「STRANGER THINGS コラボ ビニール傘」(税込1540円)はファン必見のビニール傘。これまでのシーズンを見返す時のお供に、上段「STRANGER THINGS コラボ クッション」(税込3300円)はいかがでしょうか?「niko and ... COFFEE」で限定コラボメニューを味わおカフェスペースを併設する「niko and ... COFFEE」の店舗では、左「デモゴルゴン ブラッドオレンジスムージー」(税込690円)や、右「Upside Down ブルー×レッドソーダ」(税込690円)が期間限定で登場。作中のモンスター“デモゴルゴン”や、日常の反対にある異次元空間をモチーフにしたドリンクは、どちらも気になりますよね。ドリンクを含め全26型が揃う、豊富なコラボラインナップは見逃し厳禁!「niko and ...」公式オンラインストアhttps://www.dot-st.com/参照元:株式会社アダストリア プレスリリース