Å·°ÂÌç»ö·ï36Ç¯ ÂæÏÑ¤ÎÌ±´ÖÃÄÂÎ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¡ÖÎÉ¿´¤Î¼ü¿Í¡×¼áÊü¸Æ¤Ó¤«¤±
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¡¦À¯ÉÜ¤¬³ØÀ¸¤é¤ÎÌ±¼ç²½±¿Æ°¤òÉðÎÏÃÆ°µ¤·¤¿1989Ç¯¤ÎÅ·°ÂÌç»ö·ï¤«¤é36Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿4Æü¡¢ÂæÏÑ¤ÎÊ£¿ô¤ÎÌ±´ÖÃÄÂÎ¤¬ÂæËÌ»Ô¤ÎÎ©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÅö¤Ë¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£ÈÈ¤ä¡ÖÎÉ¿´¤Î¼ü¿Í¡×¤ò¼áÊü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
È¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À½Â¤¡¢Îþ²ÚÅÅ»Ò¡ÊUMC¡Ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Î1¿Í¡¢È¿¶¦¸îÂæ»Ö¹©ÎþÌÁ¤ÎÁâ¶½À¿»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÊ¬Îö¡¦²òÂÎ¤Ê¤·¤ËÃæ¹ñ¤ÎÌ±¼ç²½¤Ï¤Ê¤¤¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£Ãæ¹ñ¿Í¤ÏÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÌÑÁÛ¤ò¼Î¤Æ¡¢¼«¤é¤Î¼ç¸¢¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Î¾õ¶·¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°ì¿Í¤Î¸øÌ±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬Ì±¼ç²½¤Ø¤ÎÍ£°ì¤ÎÆ»¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂæÏÑËÌ¼Ò¤ÎÍåÞ´晅Éû¼ÒÄ¹¤Ï¡¢Å·°ÂÌç»ö·ï¤«¤é36Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤âÃæ¹ñ¤ÏÈ¿¾Ê¤»¤º¡¢°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤Î¿Í¡¹¤òÃÆ°µ¤·¡¢À¯¼£ÈÈ¤ò¹´Â«¤·¡¢¹á¹Á¤Î¼«Í³¤òÍÞ°µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¡£ÎÉ¿´¤Î¼ü¿Í¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
×ÅÌÀÉÒÊ¸¶µ´ð¶â²ñ¤ÎÍÌ²«Èþ¹¬Æ¡»öÄ¹¡Ê²ñÄ¹¡Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ï40Ç¯¶á¤¤²ü¸·Îá»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë¾Î»¿¤µ¤ì¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸É·³Ê³Æ®¤¹¤ë¿Í¸¢³èÆ°²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤ÏÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Å·°ÂÌç¹¾ì¤¬ÁíÅýÉÜÁ°¤Î¥±¥¿¥¬¥é¥ó¡Ê³®Ã£³ÊÍö¡ËÂçÆ»¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÍÌ±¤¬¼«Í³¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÊÎÓ·ÉÝÖ¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
È¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À½Â¤¡¢Îþ²ÚÅÅ»Ò¡ÊUMC¡Ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Î1¿Í¡¢È¿¶¦¸îÂæ»Ö¹©ÎþÌÁ¤ÎÁâ¶½À¿»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÊ¬Îö¡¦²òÂÎ¤Ê¤·¤ËÃæ¹ñ¤ÎÌ±¼ç²½¤Ï¤Ê¤¤¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£Ãæ¹ñ¿Í¤ÏÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÌÑÁÛ¤ò¼Î¤Æ¡¢¼«¤é¤Î¼ç¸¢¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Î¾õ¶·¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°ì¿Í¤Î¸øÌ±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬Ì±¼ç²½¤Ø¤ÎÍ£°ì¤ÎÆ»¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
×ÅÌÀÉÒÊ¸¶µ´ð¶â²ñ¤ÎÍÌ²«Èþ¹¬Æ¡»öÄ¹¡Ê²ñÄ¹¡Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ï40Ç¯¶á¤¤²ü¸·Îá»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë¾Î»¿¤µ¤ì¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸É·³Ê³Æ®¤¹¤ë¿Í¸¢³èÆ°²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤ÏÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Å·°ÂÌç¹¾ì¤¬ÁíÅýÉÜÁ°¤Î¥±¥¿¥¬¥é¥ó¡Ê³®Ã£³ÊÍö¡ËÂçÆ»¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÍÌ±¤¬¼«Í³¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÊÎÓ·ÉÝÖ¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë