ファーストサマーウイカが6月4日、自身のInstagramを更新。35歳の誕生日を迎え、これまでの成長の軌跡を35秒にまとめた動画を公開している。

ファーストサマーウイカがInstagramに「ひとつ歳を重ねました 父母家族友人知人 そしていつも応援してくれる皆さん これまでもありがとうございます!これからもよろしくお願いします!」と6月4日に誕生日を迎えた報告と感謝を綴り、生まれてからの35年間の成長と活動の軌跡をまとめた動画を投稿。「色んな人にお世話になったことを思い出しながら 自分で自分に35秒で作りました」という動画は、吉田拓郎の「今日までそして明日から」にのせ、赤ちゃんの頃から始まり、幼少期やアイドル活動を経て、タレントや女優として活動してきた姿、そして最後は35歳の自身の姿に「35 and grateful thanks for everyting.」とメッセージが添えられた感動的な動画となっている。

コメント欄には、ミュージシャンの布袋寅泰から「ウイカちゃん、お誕生日おめでとう ますます素敵にお元気で」、元でんぱ組.incの最上もがは「ウイカ氏おたおめぇええええ!途中にむちゃ懐かしいのあったw良き1年になりますように!」とコメント、同事務所の女優・まりゑから「ウイカーーーおめでとう ますます美しく輝き放ってるあなたは最高だわ!最高の一年を!」など祝福のメッセージが贈られている。そのほかにも「子供の頃からお顔の輪郭が綺麗ですね 何度でも見れる」「ずっとかわいい~絶対どの時代に出会ってても好きになってる」などの声も寄せられるなど、関係者・ファンからの誕生日を祝福するおめでとうの声に溢れた。

(文=本 手)