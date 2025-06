【アーリーサマーキャンペーン2025】 6月4日20時~開催

楽天ブックスは、「アーリーサマーキャンペーン2025」を6月4日20時より開始した。

本キャンペーンにエントリーして楽天ブックスで対象商品を購入すると、獲得する楽天ポイントが通常の10倍あるいは5倍となる。

対象商品には、Nintendo Switch/Nintendo Switch 2用「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど~さま!」(6月26日発売予定)や、プレイステーション 5版「スーパーロボット大戦Y」(8月28日発売予定)、Nintendo Switch用「夏目友人帳 ~葉月の記~ 限定版」(6月5日発売予定)などのゲームソフトのほか、おもちゃや家電などもラインナップしている。

□「アーリーサマーキャンペーン2025」のページ

【Nintendo Switch/Nintendo Switch 2「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど~さま!」(6月26日発売予定)】【PS5版「スーパーロボット大戦Y」(8月28日発売予定)】【Nintendo Switch用「夏目友人帳 ~葉月の記~ 限定版」(6月5日発売予定)】

※エントリーとご注文の順序は問いません。

