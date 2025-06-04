楽天ポイントが通常の10倍や5倍に！ 楽天ブックス「アーリーサマーキャンペーン2025」開催「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」などが対象に
楽天ブックスは、「アーリーサマーキャンペーン2025」を6月4日20時より開始した。
本キャンペーンにエントリーして楽天ブックスで対象商品を購入すると、獲得する楽天ポイントが通常の10倍あるいは5倍となる。
対象商品には、Nintendo Switch/Nintendo Switch 2用「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」（6月26日発売予定）や、プレイステーション 5版「スーパーロボット大戦Y」（8月28日発売予定）、Nintendo Switch用「夏目友人帳 ～葉月の記～ 限定版」（6月5日発売予定）などのゲームソフトのほか、おもちゃや家電などもラインナップしている。
□「アーリーサマーキャンペーン2025」のページ【Nintendo Switch/Nintendo Switch 2「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」（6月26日発売予定）】 【PS5版「スーパーロボット大戦Y」（8月28日発売予定）】 【Nintendo Switch用「夏目友人帳 ～葉月の記～ 限定版」（6月5日発売予定）】
※エントリーとご注文の順序は問いません。
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