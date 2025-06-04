¡Ö´ÆÆÄ¤È¤ÎÌóÂ«²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡×¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤¬¶ÛµÞµ¢¹ñ¡¢²¸»Õ¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÈÈá¤·¤ß¤ÎÂÐÌÌ¡¡ÃæÈªÀ¶¤µ¤ó¡¦¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¤é¤âÄ¤Ìä¡¡µÄ¢½ê¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎó
ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á89ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥×¥íÌîµå¡¢µð¿Í¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¡£
»àµî¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿4Æü¡¢°¦Äï»Ò¤Î¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤éµ¢¹ñ¡£
Ä¤Ìä¤ËË¬¤ì¡¢²¸»Õ¤ÎË´¤¤¬¤é¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¡§
2¿Í¤¤ê¤Ç¤º¤Ã¤È¿§¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¦±ï¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¾°æ½¨´î¤È¤¤¤¦ÌîµåÁª¼ê¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
1992Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢4µåÃÄ¤¬¶¥¹ç¤¹¤ëÃæ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬ÃêÁª¤Ç°ú¤Åö¤Æ¡¢µð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¾¾°æ¤µ¤ó¡£
ÆþÃÄ¸å¤Ï¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬Î©¤Æ¤¿°éÀ®¥×¥é¥ó¡Ö4ÈÖ1000Æü·×²è¡×¤Î¤â¤È¾ðÇ®Åª¤Ê»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¾¾°æ¤µ¤ó¡£
Áª¼ê»þÂå¤Î²¸»Õ¤È¤ÎÃÃÏ£¤ÎÆü¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¡£
¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¡§
ÁÇ¿¶¤ê¤Ç²ñÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÁÇ¿¶¤ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÂç»ö¤ÊÉôÊ¬¤ò¼ø¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤¤¤Á¡Ö¾¾°æ½¨´î¡×¤È¤¤¤¦ÌîµåÁª¼ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¼ø¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°úÂà¸å¤Î2013Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÌîµå»Ë¾å¤Ë¿ô¡¹¤Îµ±¤«¤·¤¤¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¹ñÌ±±ÉÍÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¾¾°æ¤µ¤ó¤ÎÅê¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òº¸¼ê1ËÜ¤ÇÂÇ¤È¤¦¤È¤¹¤ëÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¡§
Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï1¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´é¤ò»ý¤ÄÊý¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Î»þ´Ö¤ò»ä¤Ë¼ø¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁ´¤Æ¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±·Ñ¤°¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ä¡£
¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¡§
Ä¹Åè´ÆÆÄ¤È¤ÏÀ¸Á°¡¢ÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤³¤³¤Ç¤Ïº£¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤½¤ÎÌóÂ«¤Ï²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÃæÈªÀ¶¤µ¤ó¤âÄ¤Ìä¤Ë¡£
ÃæÈªÀ¶¤µ¤ó¡§
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¼Â¤Ï²ù¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤âµð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡£
¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¡§
º£¤Ë¤â¾Ð¤¤½Ð¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹Åè´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê»ä¤¬¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÊý¤¬¡¢2¿Í¤ÇÏÃ¤¹µ¡²ñ¤âÁý¤¨¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¸·¤·¤¯ÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤ÇÆüËÜ¤ò¾È¤é¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î»àµî¤«¤é°ìÌë¡£
Åìµþ¡¦°ð¾ë»Ô¤Ë¤¢¤ë2·³¤ÎËÜµòÃÏ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿µÄ¢½ê¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ä¥°¥é¥Ö¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É°¦ÍÑ¤ÎÆ»¶ñ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤ËÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤àÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¡£
70Âå¡§
µð¿Í¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡Ê²ÈÂ²¤ò¡ËÂåÉ½¤·¤ÆÍè¤¿¡£¡ÊÃÏ¸µ°ì½ï¤Ç¡Ë¤¹¤´¤¤¸Ø¤ê¡¢¿ÈÆâ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¿ÀÍÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¿ÀÍÍ¤è¤ê¾å¡£¤À¤«¤é²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢»°¿¶¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤±¤É»°¿¶¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¡£
60Âå¡§
Å·Í÷»î¹ç¤Ç¡¢¤¢¤Î»þ¤¹¤´¤¯¥¢¥ó¥Á¡Êµð¿Í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¨¤§¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ä¤Î¡©Ž£¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤À¤±¤ÏÆÃÊÌ¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤À¤±¤Ï¡Ê¥¢¥ó¥Áµð¿Í¤Ç¤â¡Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£
50Âå¡§
¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤é¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤¯¤é¤¤¤«¤éµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¡£¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÈÃÂÀ¸Æü¡Ê2·î20Æü¡Ë¤¬°ì½ï¡×¤È¼«Ëý¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¢¤ë¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
20Âå¡§
¡ÊQ.Ä¹Åè¤µ¤ó¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¡©¡Ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ËÌîµå¸«¤ËÍè¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Çµð¿Í¤ò±þ±ç¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Ã¤¿¡£¡ÊÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤¢¤êÂ³¤±¤ëÂ¸ºß¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¿Í´Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤Èµï¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£