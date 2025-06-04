ÆüËÜ¤ò¡ÖÅ¨À¹ñ²È¡×¤È¤âÉ½¸½¡Ä´Ú¹ñ¿·ÂçÅýÎÎ¤Ë¡ÈÈ¿Æü¡ÉÍûºßÌÀ»á¡¡Ìµ°ÕÌ£¤Ê¡Ö¥Î¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡©º£¸å¤ÎÆü´Ú´Ø·¸¤Ï
´Ú¹ñ¤Î¿·¤·¤¤ÂçÅýÎÎ¤ËÍûºßÌÀ»á¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¸·¤·¤¤È¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÎÎ¾¹ñ¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤ª¤É¤±¤Æ¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÍûºßÌÀ»á¡£
´Ú¹ñ¡¡ÍûºßÌÀ ¿·ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤Ê¤¼µã¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
½ª»Ï¡¢½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Ä
ÍûºßÌÀ»á¡Ê2023Ç¯8·î¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤Î±øÀ÷¿å¤ÎÊüÎ®¤Ï¡¢Âè2¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î½èÍý¿åÊü½Ð¤òÈóÆñ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤ò¡ÖÅ¨À¹ñ²È¡×¤È¤âÉ½¸½¡£
ÍûºßÌÀ»á
¡Ö·³»öÅªÂ¦ÌÌ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÅ¨À¹ñ²È¤À¡×
Æü´Ú´Ø·¸¤Î²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤¿Á°¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂÐÆü¶þ¿«³°¸ò¡×¤ÈÈãÈ½¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜÀ½ÉÊ¤ÎÉÔÇã±¿Æ°¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Î¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÏºÆ¤Óµ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥½¥¦¥ë¤Ë¤¢¤ëµï¼ò²°¡¢Å¹¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¤¿¤¡×¤Ç¤¹¡£´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÏÂµí¤È¥¨¥Ó¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¤¡£ÎÁÍý¤ÏÆüËÜÉ÷¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ð±Ä¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤Ç¤¹¡£
µï¼ò²°¤ÎÅ¹Ä¹
¡Ö¡Ê´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡ËÆüËÜ¼°¤Îµï¼ò²°¤äÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤ä¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¡×
´Ú¹ñ¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¿©¤Î°û¿©Å¹¤Ï2Ëü¸®¤ËÇ÷¤ê¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü´Ú´Ø·¸¤Î²þÁ±¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ´ØÏ¢¤Î¾ÃÈñ¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Î¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï´Ú¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
µï¼ò²°¤ÎÅ¹Ä¹
¡Ö¡Ê¥Î¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡ËÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï·ë¶É¡¢´Ú¹ñ¤ÇÆüËÜ¼°¤Î¿©Ê¸²½¤Ê¤É¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¿Í¼«±Ä¶È¼Ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡×
¹ñÌ±¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´¶ÅÙ¤â²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥È¤È¤â¤µ¤ì¤ëÍûÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÆÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤È¿Æü¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬Í¥Àª¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¡¡ÍûºßÌÀ ¿·ÂçÅýÎÎ
¡Ö·ø¸Ç¤Ê´ÚÊÆÆ±ÌÁ¤òÅÚÂæ¤Ë´ÚÊÆÆü¶¨ÎÏ¤ò¸Ç¤á¡¢¼þÊÕ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤â¹ñ±×¤È¼ÂÍÑ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤Ç¶¦ÄÌ¤ÎÍø³²´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÁÜ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¶¯¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤ÉÆü´Ú¤ÎÏ¢·È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¿·¤·¤¤ÂçÅýÎÎ¤ÏÆü´Ú´Ø·¸¤ò¤É¤¦ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©