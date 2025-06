aimiが、リミックスEP『aimi SUMMER REMIXES』を本日6月4日にリリースした。

5名のリミキサーを迎えた今作は、ドライブやパーティといった夏の様々なシーンを彩る全4曲を収録した1枚に。収録曲は、プロデューサー T.O.Mによるアフロビーツ/アマピアノのエッセンスを取り入れた「Love Like That (T.O.M Remix)」、若手リミキサー Ren Takahashiが2ステップ風にリアレンジした「I’m OK (Ren Takahashi Remix)」、aimi のライブでもサポートを務めるキーボーディスト GakushiによるスムースなR&Bトラック「Thinkin’ feat. issei (Gakushi Remix)」、ライブで長く愛されてきたという代表曲「Chosen One」を、DJ/プロデューサーのgrooveman SpotとトークボックスプレイヤーのKzyboostが1990年代R&Bテイストに再構築した「Chosen One Remix」となっている。

なおaimiは、7月11日に恵比寿BLUE NOTE PLACEにてトリオ編成でのソロショーが決定している。

